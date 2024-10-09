Cübbeli Ahmet'ten cemaati gaza getiriyor: Mermilerinizi saklayın belli mi olur...

Türkiye son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Türkiye’yi hedef alacağını söylemesi üzerinden olası bir Türkiye-İsrail savaşı tartışmasını konuşuyor. Bu ifadeler hem iktidara yakın medya tarafından hem de muhalif medya da gündem oldu.

CHP liderinin bu sözlerin kastının ne olduğuna dair meclisin bilgilendirilmesi üzerine kapalı oturum talebi dün kabul gördü ve Milli Savunma Bakanı ile beraber Dışişleri Bakanı dün meclisi bilgilendirdi.

Sosyal medyada da epey konuşulan konu hakkında Cübbeli Ahmet’in 3 Ekim tarihinde yaptığı bir konuşma ortaya çıktı. Konuşmasında boş yere havaya sıkılan mermilerin saklanması gerektiğini, “Çok atıyorlar boş silah, ulan bir gavura atsan bari. Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşallah.” İfadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet’in söz konusu ifadeleri şu şekilde:

“…kurşun sekmiştir, düğünden kurşun atarken karşıki adama gitti falan bunları yapmamak lazım tabi. Çok büyük bir bela, çok büyük bir günah. Havaya kurşun atmalar bilmem neler, böyle iş olur mu ya? Bu ne iş? Çok atıyorlar boş silah, ulan bir gavura atsan bari. Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşallah.

Adam geliyor bize doğru, gelince ne olacak? Amerikan senatörü ne demiş? Türkiye’ye doğru bu iş gözüküyor ama demiş Türkleri de hafife almamak lazım. Ulan ne Türkleri, Müslümanları hafife almamak lazım. Türkler de Müslümanlara en büyük hizmeti yapan bir millettir. Dolayısıyla, bu İslam bu iman… Millet şehit olmak için can atıyor orada… Hele bir gelsinler, Lübnan’a girmeye mi benzer bakalım. Tükürüğü ile boğar, asker gelmeden millet bitirir işini.

“Kafire kurşunları sakla, boş yere ne kurşunları atıyorsun. Yahudi buraya girmek istiyor, Yunan buraya girmek istiyor.”

“Savaş var, savaş çıkacak illa ki, biz size yıllardır ne dedik? İç savaş var dış savaş var diye diye keşif ehli öldü. 15-20 sene evvel bu şekilde bize söyledi önünüz bunu göreceksiniz dedi bana. Oraya doğru gidiliyor.”