Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "sevgili bulma duası" sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Videoda cemaate seslenen Cübbeli'nin, sevgilisi tarafından terkedilenlere "Sana karı mı yok, sana bir dua öğreteyim" dediği görülüyor.

'BEN SANA ÖĞRETEYİM SEVGİLİ BULMA DUASI'

Cübbeli Ahmet, videoda sevgisine karşılık bulamadığı için intihar edenleri de saçma bulduğunu belirterek dikkat çeken bir atasözünü kullandı.

"Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan ise" diyen Cübbeli'nin videosuna kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni yağdı..