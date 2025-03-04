Cübbeli, "Çakarlı" kızını "zekatını veriyoruz diye savunmuştu! Damadının hakkındaki vergi skandalı ortaya çıktı

Lüks bir Mercedes marka cip ile trafik kurallarını hiçe sayarak dönülmez yerden döndüğü ve araçta çakar olduğu görüntülerinden sonra aracı Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu'nun kullandığı tespit edilmişti. Cübbeli Ahmet, aracın damadına ait olduğunu ve "zekatını verdiğini" söyleyerek yaptığı savunmanın ardından damat Palazoğlu'nun 2019'da şirketinin hisselerinin üzerine ailesi tarafından üzerine devredilmesinin sonrasında 2019, 2020, 2021 yıllarında vergi ödemediği ortaya çıktı.

Sözcü'den Murat Ağırel'in Cübbeli'nin damadını geniş çapta araştırarak, konu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte damat Palazoğlu hakkında yazılan o satırlar:

"En son lüks bir Mercedes marka cipin trafik kurallarını hiçe sayarak dönülmez yerden döndüğünü ve araçta çakar olduğunu gördük. Sonrasında aracı kamuoyunda Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun kullandığını öğrendik.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’ya açıklama yaptılar. Aracı kullanan kişi Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı, araç ise eşi Esat Palazoğlu’na aitmiş. Emniyet görüntüleri ihbar kabul etti ve Yüsra Palazoğlu’na usulsüz çakar kullanımı ve hatalı dönüş yaptığı için 139 bin 165 lira idari para cezası kesildi.

Güzel...

Cübbeli Ahmet’ten kızının ceza yediği lüks cipe ilişkin açıklama geldi: 38 değil, 12 milyon lira; damadım arabanın bile zekâtını verir

Bakın açıklamada bir nokta var. Emniyet, “Çakar izni yok” demiyor. Usulsüz kullanımı diyor yani bu kişinin çakar kullanma izni var.

Peki kim bu Palazoğlu?

Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında, “Bu yavrumuz bir yanlış yapmış, ceza kesilmiş. Çakar konusuna gelirsek, eşi zaten ticaretle uğraşıyor, tekneler yapıyor, fuarlara katılıyor. Benimle bir ilgisi yok. Araç da zaten eşinin. 38 milyon deniyor ama elektrikli bir araçmış, aslında 12 milyon lira. Evet, 12 milyon çok para ama herkesin rızkı farklıdır. Damadım fakirlere cömert davranan biri, bırakın mallarının zekâtını, arabanın bile zekâtını verir” dedi.

Yani damadının ticaretle uğraştığını ve çakarının olmasının normal olduğunu söylüyor ve arabasının bile zekâtını veriyor demiş.

Öyle mi peki?

Fiyatı 13,5 milyon ila 25 milyon lira arasında olan çakarlı lüks cipi, Cübbeli Ahmet’in kızı kullanıyormuş!

Merak ettim baktım ben de.

Mehmet Esat Palazoğlu’nun sahibi olduğu şirketin adı CARABA Filo Oto Kiralama. Şirket 2014 yılında Palazoğlu tarafından kurulmuş. 2019 yılında da tüm aile üyeleri hisselerini Mehmet Esat Palazoğlu’na devretmiş.

Bu tarihten itibaren ne kadar vergi ödemiş diye baktım. Öyle ya arabanın bile zekâtını veriyor demişti Mahmut Ünlü. 2019 yılında ödediği vergi 0 TL, 2020 yılı 0 TL, 2021 yılı 0 TL, 2022 yılı 155 bin TL, 2023 yılında 358 bin TL.

Yani son beş yılda ödediği vergi toplamı 513 bin TL.

Türkiye’de sayılı insanın alacağı milyonluk lüks aracı oyuncak gibi kullanan bu kişiler “zekât” olarak ne kadar verdi bilinmez ama devlete ödediği vergi komik değil mi?

Ben bu ödenen tutarları katbekat ödeyen market, bakkal, kasap, nalbur tanıyorum ve dükkânlarının kirasını veremiyorlar."