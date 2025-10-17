Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da adaylardan biri. Tatar'a Cübbeli Ahmet Hoca ismi ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de destek çıktı.

Ünlü, bir videosunda Ersin Tatar'ın kazanması için dua etti.

Cübbeli'nin konuşmasında şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta bu pazar seçim var. Ersin Tatar beyefendinin kazanması için dua etmemiz lazım. Çok önemli. Türkiye'nin bekası için Akdeniz bekası için. Gazze için de çok önemli.

Tüm mesele Kıbrıs'ın üzerinden geçiyor. ABD ne yapmaya başladı Kıbrıs'a üsler kurmaya başladı. İngilizlerin zaten vardı.

Erbakan Kıbrıs'ın tamamını alacaktı. Ecevit ve Demirel'in yüzünden ABD'den korktular yarıda bıraktılar."