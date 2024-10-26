Cübbeli’den Öcalan tefsiri: Devlet Bey Apo’nun güçsüzlüğünü gösterdi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Salı günü grup toplantısında yaptığı, “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısının yankıları sürerken Cübbeli Ahmet Hoca tartışmalara yeni bir boyut getirdi. Cübbeli Ahmet Hoca, Bahçeli’nin bu çıkışıyla Abdullah Öcalan’ın Kandil üzerinde hiçbir etkisi olmadığının ortaya çıktığını savundu.

Bahçeli’nin Öcalan açılımını ve sonrasındaki gelişmeleri yorumlayan Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“PKK’NIN ARKASINDA SİYONİST YAHÛDÎLER VE AMERİKALILAR VAR” SÖZÜ DOĞRULANDI

Gelinen noktada şu gerçek ortaya çıkmıştır ki; Kandil’den Cemil Bayık ve adamlarından gelen açıklamalardan anlaşılan odur ki; Kandil Abdullah Öcalan’ı hiç adam yerine koymuyor ve onun hiçbir etkisi olmadığını açıklıyor.

Böylece Devlet Beyefendi’nin: “PKK’nın arkasında Siyonist Yahûdîler ve Amerikalılar var” sözünün doğruluğu ortaya çıkmış oluyor.

Demek ki Devlet Bey, Apo’nun güçsüzlüğünü ve Kandil’in direk Siyonizme bağlı olduğunu ifade etmek için bu açıklamaları yapmış.

Allâh-u Teâlâ, devletimizi, milletimizi ve İslam dünyasını bütün dâhilî ve hârici tehlikelerden muhâfaza buyursun. Âmîn!