Muhalif belediyelere az az kaynak veren İller Bankası Cübbeli'nin damadının ailesine kesenin ağzını açtı. İller Bankası'nın desteğiyle Tuzla'ya yalıları dikecek

Çok uzun yıllar boyunca İller Bankası'nın eğitim ve dinlenme tesisleri olarak kullanılan İstanbul Tuzla'da deniz kıyısında yer alan yaklaşık 50 bin metrekarelik arazi 2017 yılında imara açıldı ve kaderi bu tarihten sonra değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası arazisinin “turistik tesis ve park” olan imarını; ticaret ve konut olarak değiştirdi.

Bu tarihten sonra arazi üzerinde 16 bloktan ve 258 daireden oluşan Mercan Tuzla Vesen Yalıları yükselmeye başladı.

İHALE CÜBBELİ’NİN DAMADININ AĞABEYİNE GİTTİ

Mahkemenin bir kez iptal ettiği ve dava konusu olan arazinin üzerinde inşaat tamamlandı. İnşaatın üstlenici firmasının kamuoyunun yakından tanıdığı ‘yandaş’ bir isme ait olması ise kimseyi şaşırtmadı. İnşaatı yapan Vesen Yapı A.Ş'nin sahibi Cübbeli Ahmet’in damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu.

2017 yılında Paltürk Enerji A.Ş adı ile Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ahmet Palazoğlu ve Cem Türkyener tarafından 200 bin TL sermaye ile kuruldu. Sözkonusu arazi için açılan ihaleye de bu şirket girdi. 2018 yılında Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı Esat Palazoğlu da şirketin yönetim kurulu üyesi oldu, 2019'da yönetimden ayrıldı. 2021 yılının aralık ayında şirketin adı Vesen Yapı Anonim Şirketi oldu, sermayesi de 10 milyon TL'ye yükseltildi. Şirketin tek sahibi şu an Mehmet Muhittin Palazoğlu. Esat ve Muhittin Palazoğlu, Bolu’da Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu’nun torunları olarak biliniyorlar. Cübbeli'nin damadı ve kardeşleri, AKP döneminde aldığı milyonluk spor organizasyon ihaleleri ile de sıkça gündeme gelmişti.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

İnşaatın bitmesinden sonra satışa çıkarılan yalıların fiyatları da dudak uçuklatıyor. Fiyat listesi en düşük 1 milyon 259 bin dolardan başlarken yapılan yüzde 15 indirimle birlikte fiyat 1 milyon 70 dolar seviyesine geriliyor.

İLLER BANKASI ‘YANDAŞ’A ÇALIŞIYOR

Hem arazinin şirkete verilişi hem de projenin devamında televizyonlarda yer alan görüntülerde ise İller Bankası’nın yer alması dikkatlerden kaçmadı. Muhalif belediyelere yeterli destek sağlamayan, AKP ve MHP’li belediyelerin projelerine ise yüzde yüz kredi imkanı veren İller Bankası’nın, ‘yandaş’ inşaat şirketlerinin projelerinde adının geçmesi tepkilere neden oldu.

İller Bankası’nın faaliyet konusu incelendiğinde, ‘‘bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak’’ olduğu görülürken, inisiyatifini ‘yandaş’ şirketlerden yana kullanması yoğun eleştirilere sebep oldu.

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI DA AYNI İSME VERİLDİ

Trabzonspor’un geçtiğimiz sene Akyazı Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarının ihalesini de Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun sahibi olduğu Adstation etkinlik ajansı almıştı.

Adstation etkinlik ajansı daha önce de 2013-2014 sezonu şampiyonu Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamaları, 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları ile 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir’in şampiyonluk kutlamalarını gerçekleştirmişti.