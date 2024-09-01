Cüce kurt can kurtaracak

Beylikdüzü'nde köpek eğitmeni olarak görev yapan Seda Tuğcu, iki Belçika kurdundan prematüre doğan yavruyu sahiplendi. Diğer kardeşlerine göre daha küçük olan "Pire" adını verdiği köpeğini birçok veteriner kliğine götüren Tuğcu'ya yavrunun yaşayamayacağı söylendi.

Tuğcu'nun, Pire'yi götürdüğü mahallesindeki Veteriner Hekim Mustafa Akay ise detaylı yaptığı muayenede köpeğe "cüce" hastalığı teşhisini verdi. Bir süre gözlem altında kalan Pire, yaşamaz denildikten sonra geçen 9 ayda sağlığına kavuştu.

Koşmayı ve oymayı çok seven Pire, Tuğcu ve arkadaşlarının verdiği enkaz arama kurtarma eğitimleri sonrasında 18'inci ayında sınava girecek. Pire, başarılı olmasıyla

Seda Tuğcu, birçok hastalığın ve zorluğun üstesinden gelen Pire'nin güçlü bir köpek olduğunu belirtti.

Tuğcu, köpeğin planlanan bir çiftleşmeden doğmadığını söyleyerek "Aslında bir kardeşi daha vardı. Onu maalesef yaşatamadık. Pire'den de umudumuz yoktu ama hayata tutundu. İnşallah yaşamaya da devam edecek. Tek vasfının cücelik olmasını istemedik. Çalışan bir köpek olmasını istedik." ifadelerini kullandı.

En küçük Belçika kurdu sıfatı için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklar

Köpeğin, enkazda arama ve kurtarma gönüllüsü olarak çalışması amacıyla harekete geçtiklerini söyleyen Tuğcu, AFAD'da görevli itfaiyeci eğitmen olan İbrahim Yücel’in yardımcı olduğunu, Pire'ye enkaz arama kurtarma eğitimi verdiklerini söyledi. Tuğcu, Pire’nin şu an 18'inci ayını beklediğini, sınava gireceğini ve eğer olursa çalışan ve gönüllü bir köpek olacağını belirtti.

Seda Tuğcu, dünyada bu kadar küçük bir Belçika kurdu olmadığını söyledi.

Tuğcu, Pire'nin kardeşlerinin bel hızasına geldiğini söyleyerek, şu an 9 aylık bir Belçika kurdu olduğunu belirtti.

Tuğcu, Pirenin, kardeşlerinin, anne ve babası çok iri olduğunu, Pire'nin durumunu bilmeyen herkes aşıları tamamlanmayan, 2-3 aylık bir köpek olduğunu düşündüklerini belirtti.

Pire'nin dünyanın en küçük Belçika kurdu unvanını alabilmesi için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine başvuracaklarını söyleyen Tuğcu, dokuz buçuk ayını doldurmayı beklediklerini DNA testi yaptıracaklarını belirtti.

Tuğcu, Pire'nin durumu 10 milyonda bir olan bir durum olduğunu, Türkiye'de ve dünyada hem cüce hem Belçika Kurdu olan bir örnek olmadığını söyledi.