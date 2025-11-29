İtalya’da tutuklu suç örgütü lideri Barış Boyun’un dört adamını öldürten “Cudi Şahin” lakaplı Hasan Şahin, bu sabah Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde yakalandı.

Barış Boyun grubunun altı üyesi bir sene önce Yunanistan’da öldürülmüştü. Gürcistan’da ise gruba mensup Vedat Dinç, Çağatay Çançin, Furkan Ömer Tükenmez ve Abdulkadir Sever, çeşitli suçlar nedeniyle ülkeye kaçmıştı.

DÖRT KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SORUMLU

Dinç, Çançin, Tükenmez ve Sever aynı evi paylaşıyordu. Bu dört isim ile birlikte kalan bir şahıs, 7 Aralık 2024 tarihinde saat sabah 09.00 gibi dış kapıyı açık bırakıp evden çıktı. Şahsın evden çıkmasından dakikalar sonra, eve tetikçiler girdi.

Dinç, Çançin, Sever ve Tükenmez, uyudukları sırada dakikalar içinde infaz edildi. Tetikçiler, evden hızla kaçarken, dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABHAZYA'DA YAKALANDI

halktv.com.tr'nin haberine göre, dört kişinin öldürülmesinde ‘köstebek’ olarak rol almakla suçlanan bir Hasan Şahin, dün sabah Abhazya’da yakalandı.

Şahin’in yakalanması ile ilgili Rusya ve Gürcistan istihbarat servislerinin ortak çalıştığı ifade ediliyor.

SERHAT AKIN’I DA VURDURDU

Rusya ve Gürcistan istihbaratının ortak çalışmasıyla yakalanan Şahin’in, geçen yıl eski futbolcu Serhat Akın’ı vuran tetikçiye de talimatı veren isim olarak gündeme gelmişti.

Saldırıda silahı kullanan 19 yaşındaki Ozan Dalmaz, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede saldırı talimatını uzaktan akrabası olan Hasan Şahin'in verdiğini açıklamıştı.