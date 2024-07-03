‘Çukulata Kız’ şarkısının Ragga Oktay’ını bir de şimdi görün! Tanıyabilene aşk olsun

Ragga Oktay, farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla 90'ların sonlarında pop müzik sahnesinde fark oluşturmuş bir isim olduğu biliniyor.

Özellikle ‘Çukulata Kız’ şarkısıyla büyük bir patlama yapmıştı. Oktay Yurtalan, yani Ragga Oktay, esprili sözlere sahip şarkılarıyla dikkat çekmiş ve bu dönemde popüler olan müzik türleri arasında kendine özgü bir yer edinmişti.

Müzik kariyerine ara vermeden devam eden Ragga Oktay, reklam müzikleri yapmış ve hatta kendi şirketini kurmuştu. Şu anda 48 yaşında olan Ragga Oktay'ın müzik dünyasındaki son durumu, hayranları ve takipçileri tarafından merak edilmekte.

Ragga Oktay, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde doğmuş ve müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlamıştı.

NWA, Public Enemy, Dr. Dre gibi sanatçılardan ilham alarak müziğini şekillendirmiş ve ‘Black Music’ tarzını benimsemişti. İlk stüdyo çalışmasını 12 yaşında yapmış ve hızlı rap yapabilme yeteneği ile dikkat çekmişti.

Müzik kariyerinin yanı sıra futbol oynayan ve Galatasaray seçmelerine çağrılan Ragga Oktay, ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş ve Ozan Video plak şirketiyle anlaşma yaparak Türkiye'de müzik kariyerine devam etmişti.

Ragga Oktay'ın müzik tarzı, büyük kemik gözlükleri ve hızlı okuma tarzıyla dikkat çekmiş, komedyenlerden politikacılara kadar pek çok kişi tarafından taklit edilmişti.

İkinci albümü "Her Şeye Rağmen" ile büyük bir başarı yakalayan Ragga Oktay, "Çukulata Kız" şarkısıyla 800.000 adet satışa ulaşmıştı.

Müzik dünyasında kendine has bir yer edinen Ragga Oktay, şu anda da müzikle iç içe bir yaşam sürdürmekte.