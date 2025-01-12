Çukur dizisi gerçek oldu! Ünlü kıraathanenin önünde kan donduran cinayet

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan trans birey T.S.K. (44), aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali'den (34) tezgahını başka yere açmasını istemesi üzerine tartışma çıktı. Daha önce de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle T.S.K., belinden çıkarttığı tabancayı Ercan Çali'ye doğrulttu. Çali, tabancayı almaya çalıştığı sırada T.S.K. ile birlikte yere düştü. Bu sırada T.S.K. tabancasını art arda ateşleyerek Çali'yi vurdu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çali, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli T.S.K., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede götürülen Çali, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan taraflar arasında yaşanan tartışma ve tabancanın kullanıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, T.S.K. ve Ercan Çali arasında sözlü hakaretler edildiği, T.S.K.'nın belinden tabancasını çıkartması üzerine Çali'nin yaklaşarak tabancayı almaya çalıştığı sırada ikilinin yere düştüğü, T.S.K.'nın yere düşerken art arda tabancasını ateşleyerek Çali'yi yaraladığı görüldü. Bu sırada başka bir kişi de havaya ateş etti.

CİNAYETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Ercan Çali'nin daha önce çeşitli suçlardan 22 suç kaydının olduğu belirtildi.

T.S.K. sorgusunda, seyyar satıcılık yapan maktul şahıs ile daha önceden de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığını, olay günü ise yine kavga ettikleri esnada tabancayı şahsa doğrultarak ateş ettiğini ifade etti.

T.S.K. suç aleti tabancayı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da tabancayı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak "kasten öldürme" suçundan tahkikat işlemleri devam ettiği açıklandı.