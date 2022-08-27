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Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü

Zonguldak’ta bir kişi, kaldırımın çökmesiyle birlikte oluşan çukura düştü. Yaralının imdadına yetişen esnaf da çukura düşerek yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 01:59
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Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü

Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
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İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. O sırada kaldırımda yürüyen Alpay Açıkgöz, çökme sonucu oluşan çukura düştü.

Bölgede esnaflık yapan Bayram Usta, yardım seslerini duyması üzerine olay yerine gitti. Açıkgöz'e yardım ettiği sırada çukura düşen Usta da yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Açıkgöz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri de çöken kaldırımda çalışma başlattı.

"ARKADAŞ BİR ANDA KAYBOLDU"

Bayram Usta, gazetecilere, yardım sesini duyarak olay yerine gittiğini belirterek, "Biz dükkanın önünde dururken arkadaş bir anda kayboldu. 'İmdat' diye bağırınca koştuk, koşma esnasında bulunduğumuz yer de çöktü. Arkadaşı çıkarttık. Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Ben kurtarırken düştüm, yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti" dedi.

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