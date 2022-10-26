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İspanya'da skandal: Türk basketbol takımını zehirlediler

Euroleague Kadınlar B Grubu maçı için İspanya'da bulunan Çukuroca Basketbol Takımı oyuncularının zehirlendiği bildirildi

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 21:44
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Çukurova Basketbol oyuncularına İspanya'da akıl almaz oyun

İspanya'da skandal: Türk basketbol takımını zehirlediler
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Çukurova Basketbol, Euroleague Kadınlar B Grubu'nda İspanya'daki Perfumerias Avenida maçı öncesi açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hem hava şartlarına hemde psikolojik olarak hazırlanabilmek adına iki gün öncesinden yani pazartesi günü gittiğimiz İspanya/ Salamanca’da oyuncularımızdan Jonquel Jones, Gamze Takmaz, Özge Yavaş Özışık’ta kondisyonerlerimizden Hiltima Taşer’de, konakladığımız otelde yedikleri yemeklerden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz; mide bulantısı, halsizlik istifra gibi şikayetler başlamış olup, maç saati yaklaştıkça tüm takıma yayılmıştır. İddalı bir kadro kurarak tek hedefimizin Euroleague Women’da final oynamak olduğu tüm tarafların maludur. Daha sezonun ilk maçında bu tarz şaibeli bir durumu kabullenmiyor, Federasyonumuzun konunun takipçisi olmasını özellikle rica ediyoruz."

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