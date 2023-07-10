Çukurova Belediyesi tatile gidemeyen çocuklar için ücretsiz su parkı kurdu. Diğer belediyelere örnek olsun

Çukurova Belediyesi’nin Adana’ya kazandırdığı su parkları hizmete açıldı.

Tatile gidemeyen Adanalı çocuklar kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocukların akın ettiği Su Oyun Parklarını hizmete açtı.

Çukurova Belediyesi "Mahfesığmaz Mahallesi İmge Beyhan Çocuk ve Dinlenme Parkı, Toros Mahallesi Ercan Çetin Parkı, Huzurevleri Mahallesi Akın Özdemir Çocuk Parkı ve Belediye Evleri Mahallesi Kurtuluş Parkı’nda" faaliyet gösteriyor.

Su oyun parkları yaz boyunca açık ve ücretsiz bir şekilde çocukların kullanımına sunuluyor. Çocukların eğlence dolu dakikalar geçirdiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Bu görüntüleri görenler “keşke diğer belediyeler de böyle olsa” dedi.