Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değişikliğine giderek adını da Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Son olarak Esra Ezmeci’nin programına katılan Bendeli Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna cevap olarak eskortluk yaptığını söyledi.

Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayınlanacak yeni programının tanıtım videosunda görülen Meli Bendeli kendisine yöneltilen soru ile gündeme bomba gibi düştü.

'ESKORTLUK YAPIYORUM’

Esra Ezmeci'nin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bendeli, "Eskortluk yapıyorum" dedi.

"PARAM YOKTU"

Esra Ezmeci'nin "Bu kadar iyi bir oyunculuktan ne oldu da buna dönüştü?" sorusu üzerine ise Meli Bendeli, "Param yoktu" dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.