İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42 oldu

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı sabah saatlerinde yüzde 40’a ulaştığı aktarıldı.
Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Trafik bazı yerlerde durma noktasına gelirken, İBB’nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 07.30’da yüzde 40 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 42 olarak ölçümlendi.
(Kaynak: İHA)
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