Cuma günü neler olacak neler. Radardan sonra bir de o çarpacak

Bütçe açığını kapatmak için ay sonu akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içkilere yapılacak okkalı zamlar ay başını bekletilirken, Kurban Bayramı'nda sürücüleri radar cezaları adeta delirtti. 8 saatte gidilecek yol bile 30 ile 70 kilometre sınırı nedeniyle 12 saati buldu. Daha fazla radar cezası yememek için bomboş yollarda bile 70 kilometre hız sınırı aşamayan sürücüler adeta delirdi.

Cuma günü ise sürücüler bir şok daha yaşayacak.Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, artan brent petrol fiyatları nedeniyle benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılacak.

Perşembe gecesi saatler saat 00.01'de benzinin litresine 1 TL zam gelecek.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin 46 lira 90 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 75 kuruşa, Ankara'da 47 lira 58 kuruşa, İzmir'de 47 lira 91 kuruşa satılıyor.

1 TL zam sonrası benzin Avrupa Yakasında 47 lira 90 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 75 kuruşa, Ankara'da 48 lira 58 kuruşa, İzmir'de 48 lira 91 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamdan şimdilik nasibini almayan motorin ise Avrupa Yakası'nda 46 lira 20 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 08 kuruşa, Ankara'da 47 lira 08 kuruşa, İzmir'de 47 lira 40 kuruşa satılıyor.

Kendisini inek gibi gördüğünü söyleyen bir vatandaş "Bayramda ailece Sivas'a gittik. Dikkat etmeme rağmen 1 ceza yedim. Evlat acısı gibi koydu. Köyüme gelen bir ahbabım ise 3 kere radar cezası yemiş. Hakkımızı çalanlara lanet yağdırıyorum. Boş yolda 70 ile gidilir mi? O zaman o duble yolu niye yapıp vergisini bizden topladın. Öbür yoldan daha hızlı gidiyorduk" dedi.

1 TL'lik zamma gülen bir vatandaş ise "Artık alıştık. Hissetmiyoruz bile. 1 TL az 10 TL yapsınlar. Ama TÜİK enflasyonu açıkladıktan sonra yapsınlar. Aksi halde emeklilere fazla zam yapmak zorunda kalırlar. Zaten emekli zam almıyor. Enflasyon farkı veriliyor. İktidar partisi zamları niye yaptık sor derler benim vatandaşım alkışlar. Çünkü her toplum hak ettiği şekilde yönetilir. Bu toplumda şakşakçı çok. Dış güçler yalanı atılır onlar buna da inanıp yine alkışlar" diye konuştu.