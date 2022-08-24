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AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı. Cuma gününe kadar İstanbul'u esir alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), sağanak yağış ve dolu ya karşı saat vererek uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:31
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Cuma gününe kadar İstanbul'u esir alacak. AKOM İstanbul'a uyarı üstüne uyarı yaptı

AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı. Cuma gününe kadar İstanbul'u esir alacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un bugün öğle saatleri itibarıyla yağışlı havanın etkisi altına gireceği kaydedildi. Saat 22.00’e kadar etkili olması öngörülen yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetler sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın cuma akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor."

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Hava durumu
24.08.2022 15:30
Yine coşmuşsun Yeniçağ. Ltf siz hava durumu haberi vermeyin. Sürekli abartıyorsunuz. Saygılar.  
 
VATANSEVER
24.08.2022 14:44
İMAMOĞLU YİNE TATİLE ÇIKACAK MI  
 
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