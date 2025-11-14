Diyanet İşleri Başkanlığı, 14 Kasım 2025 tarihli Cuma hutbesinin konusunu "Vatan ve millet ruhumuz" olarak açıkladı. Hutbede, vatan bilincinin, milli değerlerin ve birlik-beraberliğin önemi vurgulandı.

Hutbede vatanın, yalnızca bir toprak parçası olmadığı; bağımsızlığın, şehitlerin mirasının ve milletin ortak ruhunun sembolü olduğu ifade edildi. Milletin yüzyıllardır uğruna bedel ödediği bu mukaddes yurdun, huzur, güven ve özgürlük bilinciyle korunması gerektiği belirtildi.

MEHMETÇİĞE ÖZEL VURGU

Cuma hutbesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik’e özel bir yer ayrıldı. Mehmetçiğin "Peygamber Ocağı"nı temsil ettiği belirtilirken, vatan sevgisi için fedakârca mücadele eden kahraman askerlerin, tarihten günümüze tüm zor şartlarda bayrağı ve millet değerlerini korumaya devam ettikleri ifade edildi.

Hutbede şairlerin dizelerine yer verilerek şehitlik ve vatan uğruna mücadele eden askerlerin değeri hatırlatıldı. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de şehitler için verilen müjdeye dikkat çekilerek, onların Allah katında diri oldukları ve rızıklara mazhar kılındıkları ayet-i kerime ile hatırlatıldı.

BİRLİK, BERABERLİK VE MİLLİ DEĞERLER ÇAĞRISI

Hutbede, devletin bekası, milletin selameti ve toplumsal dayanışma için milli-manevi değerlere sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Fitne ve ayrıştırıcı unsurlara karşı uyanık olunması gerektiği ifade edilerek birlik ve kardeşliğin önemi bir kez daha kaydedildi.

ŞEHİTLERE RAHMET, MİLLETE BİRLİK TEMENNİSİ

Hutbenin sonunda Bedir’den Malazgirt’e, İstanbul’un Fethi’nden Çanakkale’ye, İstiklâl Harbi’nden 15 Temmuz’a kadar vatan için hayatını feda eden tüm şehitler rahmetle yâd edildi. Ayrıca geçtiğimiz Salı günü yaşanan uçak kazasında şehit olan askerler için de dua edildi.

Hutbe, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle tamamlandı:

"İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz: Biri Allah korkusundan ağlayan göz; diğeri ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz."