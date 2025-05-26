Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı

Olay, 11 Nisan Cuma günü saat 14.00 civarında Sarıyer Maslak’taki bir camide gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cuma namazı için camiye giden Ekrem K., namazın bitmesinin ardından cep telefonuyla konuşmaya başladı. Bu sırada camide namaz kılan Ahmet T. (40), “Telefonu kapat” diyerek Ekrem K.’yi uyardı. Ekrem K.’nin “Namaz bitti, içeride kimse kalmadı” yanıtını vermesi üzerine Ahmet T., Ekrem K.’ye doğru yürüyerek saldırıya geçti. Ekrem K., tekme tokat dövülerek darp edildi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirirken, saldırgan Ahmet T. olay yerinden ayrıldı.