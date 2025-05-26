Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı

Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

Maslak’ta Cuma namazı sonrası telefonla konuşan Ekrem K., Ahmet T. tarafından darp edildi, saldırgan 7 suç kaydına rağmen serbest bırakıldı.

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Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı 1

Maslak’ta bir camide Cuma namazı sonrasında telefonla konuşan Ekrem K. (54), kendisini “Telefonu kapat” diyerek uyaran Ahmet T. tarafından tekme tokat dövülerek darp edildi. Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı; olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı 2

Olay, 11 Nisan Cuma günü saat 14.00 civarında Sarıyer Maslak’taki bir camide gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cuma namazı için camiye giden Ekrem K., namazın bitmesinin ardından cep telefonuyla konuşmaya başladı. Bu sırada camide namaz kılan Ahmet T. (40), “Telefonu kapat” diyerek Ekrem K.’yi uyardı. Ekrem K.’nin “Namaz bitti, içeride kimse kalmadı” yanıtını vermesi üzerine Ahmet T., Ekrem K.’ye doğru yürüyerek saldırıya geçti. Ekrem K., tekme tokat dövülerek darp edildi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirirken, saldırgan Ahmet T. olay yerinden ayrıldı.

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Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı 3

Olay, 11 Nisan Cuma günü saat 14.00 civarında Sarıyer Maslak’taki bir camide gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cuma namazı için camiye giden Ekrem K., namazın bitmesinin ardından cep telefonuyla konuşmaya başladı. Bu sırada camide namaz kılan Ahmet T. (40), “Telefonu kapat” diyerek Ekrem K.’yi uyardı. Ekrem K.’nin “Namaz bitti, içeride kimse kalmadı” yanıtını vermesi üzerine Ahmet T., Ekrem K.’ye doğru yürüyerek saldırıya geçti. Ekrem K., tekme tokat dövülerek darp edildi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirirken, saldırgan Ahmet T. olay yerinden ayrıldı.

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Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı 4
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Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı 5
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Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı 6
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