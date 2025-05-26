Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı

Maslak’ta bir camide Cuma namazı sonrasında telefonla konuşan Ekrem K. (54), kendisini “Telefonu kapat” diyerek uyaran Ahmet T. tarafından tekme tokat dövülerek darp edildi. Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı; olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.