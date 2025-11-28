Balıkesir Valiliği 4 ilçeye dikkat çekerek, cuma ve cumartesi günleri etkisini göstereceği düşünülen sağanak yağmur ve fırtına için yurttaşlara uyarıda bulundu.

Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerine dikkat çeken Balıkesir Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"28.11.2025 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Edremit Körfezi'nde (Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, 29.11.2025 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."