Cumartesi akşamları, tek rakibi kendisi

Haftanın dizisi: 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni sezona bıraktığımız yerden devam eden ‘Gönül Dağı’ (TRT 1), Cumartesi akşamlarının rakipsiz dizisi olacağının yine sinyallerini verdi.

Başrollerinde Berk Atan ve Melis Sevinç’in yer aldığı dizi, tüm gruplarda (Total, AB ve ABC1) zirvede yer alarak haftanın en çok izlenen dizisi oldu. 6 sezondur ekranlarda olan dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor. Yeni isimlerle kadrosunu da güçlendiren dizi, bozkırda yaşayan üç kuzenin yaşadıkları küçük köylerinde kurdukları büyük hayallerinin peşinden koşmasını anlatıyor.

Gizli oluşumu engellemeye çalışan üçlü

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Haktan Özkan’ın yaptığı, senaryosunu Ayhan Tunalıgil’in kaleme aldığı, kadrosunda Gökhan Tunalıgil, Ebru Taşçı, Müge Ulusoy, Ayhan Krüezi, Ayhan Işık gibi isimlerin bulunduğu ‘Güneşin Karanlığında Kosova’, 5 Eylül’de vizyona girmişti.

Dram ve aksiyon türündeki Çiçek Yapım imzalı film, Kosova’da bir savaş çıkarmaya hazırlanan gizli oluşumları engellemeye çalışan Mirsad, Haris ve Ayser’in hikâyesini anlatıyor.

Sefa Doğanay’dan ‘Mukayyet’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Taklitleri ve stand-up gösterileri ile yakından tanıdığımız komedyen Sefa Doğanay, bu kez sahneden değil; müzik dünyasından seslendi. Sefa Doğanay, sözleri ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı ‘Mukayyet’i yayınladı. Güçlü sözleri ve duygusal melodisiyle öne çıkan şarkı, sanatçının müzikal yönünü de gözler önüne seriyor.

Sefa Doğanay, harika bir çalışmaya imza atmış. Duygusal tınılarıyla yüreklerimize dokunan ‘Mukayyet’i keyifle dinledim.

Macera dolu bir yolculuğa davet var

Haftanın kitabı: Yazar Betül Kanbolat’ın yeni kitabı ‘Nan Ba: Dünyada Bir Başına’, Dinozor Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Dünyanın içine, tam ortasına doğmuş bir Nan Ba. Elleriyle, gözleriyle ve tüm bedeniyle dünyayı kavramaya çalışan bir varlık. İçinde, kavrama çabasıyla el ele giden bir nefes, bir arkadaş bulma isteği… Ama nasıl da güzel bir istek! Nan Ba’nın yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında sürdürdüğü bu arayış size de tanıdık geldi mi? Kimi zaman canının yandığı, kimi zaman keyiften kendinden geçtiği anlar size bir şeyler hatırlattı mı? Cevaplamak için Nan Ba’nın 16 farklı coğrafyaya macera dolu bir yolculuğuna davetlisiniz.