Cumartesi günleri reyting savaşı kızışıyor

Uzun bir aradan sonra 3 dizinin aynı anda ekrana geldiği bir Cumartesi akşamı yaşadık.

Yıllardır aldığı reytinglerle dikkatleri üzerine çeken ‘Gönül Dağı’na (TRT 1) 2 rakip daha eklendi. atv’nin yeni dizisi ‘Aynadaki Yabancı’ ile NOW TV’nin ‘Ben Leman’ı, reyting yolculuğuna iyi bir başlangıç yaptı. ‘Gönül Dağı’nın tüm kategorilerde ilk sırada kendine yer bulduğu reytinglerde ‘Aynadaki Yabancı’, Total’de aldığı 3.12 reytingle 2., AB’de aldığı 3.23 reytingle 4. ve ABC1’de aldığı 2.94 reytingle yine 4. oldu. ‘Ben Leman’ ise, Total’de aldığı 2.77 reytingle 7., AB’de aldığı 3.67 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 3.24 reytingle 3. sırada yer aldı.

Önümüzdeki hafta ‘Güller ve Günahlar’ın (Kanal D) da bu yarışa katılmasıyla Cumartesi günlerinin reyting savaşları iyice kızışacak. Bakalım, bu dizilerden ‘Gönül Dağı’nı tahtından edecek bir yapım çıkacak mı?

Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor

Hem sahne performansları hem de üretkenliği ile adından sıkça söz ettirmeye devam eden Türk Pop Müziği’nin güçlü isimlerinden Gökhan Türkmen, Avrupa turnesine hazırlanıyor.

Avrupa turnesi, 16 Ekim’de Berlin’de başlayacak ve 26 Ekim’de Rotterdam’da son bulacak. Arka arkaya gerçekleşecek 7 konserlik bu özel seride Gökhan Türkmen ve ekibi, 17 Ekim’de Frankfurt’ta, 19 Ekim’de Hamburg’da, 20 Ekim’de Köln’de, 22 Ekim’de Zürih’te, 23 Ekim’de Paris’te müzikseverlere hem işitsel hem de görsel anlamda unutulmaz bir şölen sunacak.

Sahne üzerinde enerjisi, repertuvarındaki hitleri ve güçlü yorumuyla dinleyicilerine eşsiz bir deneyim yaşatan Türkmen, konserlerin yanı sıra yeni şarkılarını da peş peşe yayınlamayı sürdürecek.

Gözlerimin Önündesin Sergisi açılıyor

Türk seramiğinin öncülerinden Nasip İyem ile Türk resminin usta ismi Nuri İyem’in yapıtları, uzun bir aradan sonra ‘Gözlerimin Önündesin Sergisi’yle aynı çatı altında buluşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sergi, Anadolu’nun kültürel birikiminden beslenen ve kendi alanlarında Türk sanatına yön veren iki sanatçının bireysel üsluplarını, ortak duyarlılıklarını ve kesişen üretimlerini görünür kılıyor. Küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği sergide aile koleksiyonunun yanı sıra Türkiye’nin önemli koleksiyonlarından yapıtlar da bir araya geliyor.

Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak yapıtlarını, Nuri İyem’in resimlerini, çiftin hayat hikâyesi ve aile fotoğraflarıyla bir araya getiren sergi, 10 Ekim Cuma günü ziyarete açılacak.