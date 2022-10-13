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Cumartesi günü tüm Gökçeada feribot seferleri iptal 

Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ekim Cumartesi günü Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 17:49
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Cumartesi günü tüm Gökçeada feribot seferleri iptal 

Cumartesi günü tüm Gökçeada feribot seferleri iptal 
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Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, “15.10.2022 Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Buna göre, Cumartesi günü Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada’dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00; Kabatepe’den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi. 
          

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