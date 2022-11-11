﻿Cümbür Cemaat Orkestrası kuruldu

Polis bandosunun AKP'nin seçim şarkısını icra etmesi sizleri rahatsız etti.

Tamam kabulümdür, beni de çok rahatsız etti.

Çünkü askeriyeye, emniyete ve camiye siyaset sokulması ihanettir.

Parti devleti olunduğunun tescilidir…

Peki, Cumhur İttifakı'nın Cümbür Cemaat Orkestrası sizleri rahatsız etmiyor mu?

Öyle bir orkestra ki evlere şenlik…

HDP de katıldı AKP, MHP, BBP ve VATAN Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'na…

Mehmet Ali Çelebi var ki kara kara şöyle düşünsün;

-Ben nereye düştüm?

Devlet Bahçeli var ki kara kara şöyle düşünsün;

-Nedir bu AKP'den çektiğim eziyet?

-Atatürk adını T.C. rumuzunu kaldırdılar yutkunduk,

-Andımızı okullardan kaldırdılar, yeniden okutamadık,

-Türkçe'mizi hor gördüler kızdık,

-Halifelik istediler duymazdan geldik,

-Uyuşturucu, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar zirve yaptı görmezden geldik,

-Allah'ım, neydi benim günahım?

Doğu Perinçek var ki çok mutludur:

-Siyasi ittifakçısı Devlet Bahçeli ile yandaş ve el eledir,

-BBP ile ittifak halindedir…

-Bebek katili hain Öcalan'a çiçek vererek yarattığı sinerji (!) AKP+HDP birlikteliği ile taçlandırılmıştır.

Cümbür Cemaat Orkestrasının şefi olarak AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'a gelince;

-AKP+HDP+MHP+BBP+VATAN partilerini bir araya getirme başarısı ile zevkten dört köşedir.

-2023 seçim beyannamesini 5'i bir yerde oluşum hazırlayacaktır.

-Mehmet Ali Çelebi'ye HDP ile koordinasyon sorumlusu olarak görev vermelidir.

-2023'te seçim meydanlarına TOGG açılışındaki fotoğrafta olduğu gibi HDP eş başkanlarını da ekleyerek birlikte el ele çıkmalıdır.

Cumhur İttifakı'nın Cümbür Cemaat korosu anlaşılan şöyle oluşacaktır:

-Recep Tayyip Erdoğan

-Mithat Sancar,

-Devlet Bahçeli,

-Pervin Buldan,

-Doğu Perinçek,

-Mustafa Destici…

Parti devletinin polis orkestrası eşliğinde hep bir ağızdan Türkiye Yüzyılı şarkısı söylemek bu koroya çok yakışır…

Aman sakın ha şunu unutmayın:

-İmralı sakini Öcalan'dan mutlaka bir mektup daha alın.

AKP'nin kumpas mağduru ettiği Teğmen Çelebi ne de olsa sayenizde cezaevine aşinadır.

O halde çok rica ediyorum siz değerli liderlere:

-Abdullah Öcalan'la görüşüp mektup alma görevini kadim dostu Perinçek ile Çelebi'ye verin…

Aranızda en çok onlara yakışır.

Onlar kürsüde sizler arkasında Öcalan'ın mektubunu coşkuyla okurlar…

Hiç endişelenmeyin, Devlet Bahçeli, Öcalan mektubuna alışıktır. Birincisini umursamadı, ikincisini de umursamaz…

Cümbür Cemaat İttifakı'ndan da asla kopmaz.

-Elbette unutmadım, Megri Megri söylenmesi de şart.

Emine Erdoğan'ın himaye ve huzurunda bu kez sahneye, Cümbür Cemaat Korosuna solist olarak bu iki isim de asla unutulmasın:

-İbrahim Tatlıses,

-Şivan Perver…

Evet…

Tüm detayları şekillendirdik ki bu ittifakın başarısının desteklenmesi için kala kala şu adım kaldı: Akil Heyet…

Önerilerim şöyle:

1- Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Cumhur İttifakı'nın psikolojisini ve sosyolojisini bilimsel olarak değerlendirecek deneyimli televizyoncu ve gazetecidir.

2- Dolmabahçe mutabakatının deneyimli siyasetçileri:

a. HDP'li; Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken,

b. AKP'li, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AKP eski Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu,

3- Yüksek İstişare heyetinden; Cemil Çiçek,

4- AKP'nin akil sesi Bülent Arınç,

5- Cumhurbaşkanlığı deneyimi ile Erdoğan'ın Abdullah Gül kardeşi bu heyete çok yakışır…

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Türban yasası" önererek AKP ve MHP ile Bahçeli ve Erdoğan'ı öyle müthiş bir tuzağa düşürdü ki…

Birincisi;

-AKP'yi HDP ile görüşmeye mecbur etti.

İkincisi;

-6'lı masada HDP olmadığını tescil etti.

Üçüncüsü;

-İYİ Parti ve Meral Akşener'i HDP baskısından çıkartıverdi.

Dördüncüsü;

-Seçmenini MHP'den kopartarak, Devlet Bahçeli'yi zora düşürdü.

Beşincisi;

-Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ve Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA'nın lideri Ali Babacan'a yönelik yapılan, "CHP gelirse Türban yasağı gelir" eleştirilerini çöpe attı…

Değerli okurlarım,

"Türban Yasası açılımı" konusunda liderlerini eleştiren CHP'liler şimdi anladılar mı Kılıçdaroğlu'nun siyasette ustalaştığını?

Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan Türkiye'nin gündemini belirlerken diğer yandan 5 lider ile iki önemli başarı için güç birliğini pekiştiriyor.

-6 liderin adayı olarak 13. cumhurbaşkanının seçilmesi,

-6 partinin Meclis'te 400'ün üzerinde sandalye kazanması…

Kılıçdaroğlu'nun bu ay sonu Almanya ziyaretinden sonra yapacağı çok önemli açıklamanın içeriği de en az Türban Yasası önerisi kadar önemlidir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim için,

Tam demokrasi için,

Bağımsız Türkiye için ayağa kalk Türkiye'm…