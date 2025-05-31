Cumhur İttifakı, Erdoğan'a 4. kez adaylık yolunu açacak formülü buldu! AKP kurmayları hesap üstüne hesap yapıyor...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için ya anayasa değişikliği ya da erken seçim kararının alınması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın “tekrar seçilme gibi derdim yok” açıklaması ise dikkat çekmişti. AKP kurmayları ise Erdoğan’ın adaylığına ilişkin, üçüncü defa aday olacaksa, bunu Meclis’in seçim kararı alması ile sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İKİ YOL ÖNÜNDE VAR

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin iki yol bulunuyor. Ya seçim kararını Meclis alacak ya da anayasanın ‘Cumhurbaşkanı’nın adaylığı ve seçimi’ başlıklı 101’inci maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmün değişmesi gerekiyor.

ERKEN SEÇİM KARARI EN MAKULÜ

Türkiye gazetesinin haberine göre; AKP kurmayları ise bu yollar arasında en makul olanının anayasa değiştirmek yerine Meclis’ten seçim kararı çıkarılması olduğu aktarıldı. AK Parti kurmayları ayrıca Erdoğan’ın “Tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” şeklindeki açıklamasının bir daha aday olmayacağı anlamına gelmediğini belirtiyor.

DEM İLE İTTİFAK ÇOĞUNLUĞU SAĞLIYOR

Meclis’ten seçim kararı çıkarabilmek için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (360 milletvekili) kapsaması gerekiyor. Ülkeyi Erdoğan yerine TBMM, erken seçime götürürse tekrar aday olabilecek. Bugünkü şartlarda Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı, TBMM’nin seçimleri yenilenmesi kararı için gerekli olan beşte üç çoğunluğu sağlayamıyor. AKP’li kurmaylar, DEM Parti ile yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması ile birlikte seçim kararının bu partinin desteği ile çıkarılabileceğini düşünüyor.

DÖNEM KURALINA TAKILIYOR

Erdoğan ilk defa halk oyuyla yapılan seçimlerde 2014’te cumhurbaşkanı seçilmişti. 2018, 2023 yılında Erdoğan seçilerek iki yıl olan görev süresini tamamlamıştı.