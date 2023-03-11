Cumhur İttifakı ile görüşen Hüda-Par ‘Hizbullah terör örgütü değil’ dedi. İnsanları domuz bağı ile öldürmüşlerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması sonrası AKP Cumhur İttifakı’nı genişletme çabaları başladı. Kulislerden yansıyan son bilgilere göre, terör örgütü Hizbullah’ın siyasi kolunun AKP listelerinden seçime girmesi bekleniyor.

Hüda-Par’ın Cumhur İttifakı’na katılması büyük tartışmalara neden olurken sosyal medyada gündem olan bir video dikkat çekti. Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 1 yıl önceki skandal sözleri yeniden gündem oldu. Yapıcı, Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini söyledi.

Yapıcı, domuz bağı ile onlarca kişiyi öldüren ve toplu mezarların çıktığı terör örgütü ile ilgili “Türkiye Cumhuriyeti’ne göre terör örgütü ama bizce değil” dedi.

Yapıcıoğlu’nun skandal sözleri çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken Cumhur İttifakı’na tepkiler yağdı.