11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cumhur İttifakı ile görüşen Hüda-Par ‘Hizbullah terör örgütü değil’ dedi. İnsanları domuz bağı ile öldürmüşlerdi

Cumhur İttifakı ile görüşen Hüda-Par ‘Hizbullah terör örgütü değil’ dedi. İnsanları domuz bağı ile öldürmüşlerdi

Cumhur İttifakı’na katılması beklenen ve AKP listelerinden seçime girmesi gereken Hüda-Par’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun skandal sözleri ortaya çıktı. Yapıcıoğlu, Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:28
Takip Et

Cumhur İttifakı ile görüşen Hüda-Par ‘Hizbullah terör örgütü değil’ dedi

Cumhur İttifakı ile görüşen Hüda-Par ‘Hizbullah terör örgütü değil’ dedi. İnsanları domuz bağı ile öldürmüşlerdi
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması sonrası AKP Cumhur İttifakı’nı genişletme çabaları başladı. Kulislerden yansıyan son bilgilere göre, terör örgütü Hizbullah’ın siyasi kolunun AKP listelerinden seçime girmesi bekleniyor.

Hüda-Par’ın Cumhur İttifakı’na katılması büyük tartışmalara neden olurken sosyal medyada gündem olan bir video dikkat çekti. Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 1 yıl önceki skandal sözleri yeniden gündem oldu. Yapıcı, Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini söyledi.

Yapıcı, domuz bağı ile onlarca kişiyi öldüren ve toplu mezarların çıktığı terör örgütü ile ilgili “Türkiye Cumhuriyeti’ne göre terör örgütü ama bizce değil” dedi.

Yapıcıoğlu’nun skandal sözleri çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken Cumhur İttifakı’na tepkiler yağdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
1
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
2
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
3
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
4
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
5
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
6
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
7
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Kullanmadığı hesabından 93 bin TL kredi çekildi
﻿Kullanmadığı hesabından 93 bin TL kredi çekildi
﻿Kullanmadığı hesabından 93 bin TL kredi çekildi
﻿Trabzonspor'un sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Trabzonspor'un sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Trabzonspor'un sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Deprem sonrası cami yıkıldı minaresi dimdik ayakta kaldı
﻿Deprem sonrası cami yıkıldı minaresi dimdik ayakta kaldı
﻿Deprem sonrası cami yıkıldı minaresi dimdik ayakta kaldı
﻿Işkın bitkisi kanserin doğal ilacı
﻿Işkın bitkisi kanserin doğal ilacı
﻿Işkın bitkisi kanserin doğal ilacı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.