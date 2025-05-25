Cumhur İttifakı ortağı en düşük emekli maaşı için rakam verdi!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde parti binasının açılışına katılan Destici, daha sonra ilçe kongresinde partililerle buluştu.

Kongrede konuşan Destici, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını, ülkenin her dönemde belli zorluklar yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldan fazladır terör örgütü PKK ve türevlerine karşı mücadele verdiğini vurgulayan Destici, şehitleri minnet ve şükranla andı.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, "Terör örgütü şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakır, kendini feshederse elbette buna kimsenin itirazı olmaz. Terörsüz Türkiye'yi en çok biz, siz, bu aziz milletimiz arzu eder." dedi.

Destici, "Bunlar bir taraftan silah bırakacaklarını, kendilerini feshedeceklerini söylerken öbür taraftan siyasi bölücülük yapmaya devam etmektedirler. Bunu PKK'nın açıkladığı bildiride görüyoruz, bunu PKK'nın partilerinin eş başkanlarının ya da başka yöneticilerinin yaptığı açıklamalarda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tek millet vurgusu yapan Destici, "Kürt'ü ile, Türkmen'i ile, Alevi'si ile, Sünni'si ile, Laz'ı ile, Çerkez'i ile bu milletin adı büyük Türk milletidir. Bunu kabul edeceksiniz. Ne zaman ki 'Biz de Türk milletinin bir ferdiyiz, bu ay yıldızlı al bayrak da bizim bayrağımızdır, bu marş da bizim marşımızdır.' derseniz, biz ancak size o zaman inanırız. Tabii bunun yanında terörü ve terör örgütünü lanetleyeceksiniz." diye konuştu.

Devlete, devleti yöneten kadrolara, Cumhur İttifakı'nın ortaklarına güvendiklerini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Onların niyetinden, gayretinden şüphemiz yok ama biz işte hala 'Ben Türk milletinin bir parçasıyım.' diyemeyen, İstiklal Marşı'nı okuyamayan, şehitlerimiz için tören yapıldığında saygı duruşunda bulunmayan bu hainler sürüsüne güvenmiyoruz. Onun için takip ediyoruz. Hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKARILMALI"

Gazze'de Filistin halkına yapılan zulme değinen Destici, İsrail ve ona destek veren ülkeler ile ticaret yapan Müslüman ülkeleri eleştirdi.

Destici, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın, kadının ve gencin de problemleri olduğunu, bunları kamuoyunda en çok kendisinin dillendirdiğini anlatarak, 2023'ten bu yana emeklilerin hak kaybına uğradığını, bu hak kaybının gelecek temmuz ayında giderilmesi gerektiğini, Meclis kapanmadan kök maaş kavramının ortadan kaldırılarak en düşük emekli maaşının 20 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini savundu.

Enflasyonun yüksek olduğunu ve bu ortamda asgari ücretin yılda bir kere artırılmasının da yanlış olduğunu söyleyen Destici, "Temmuz ayında Asgari Ücret Komisyonu toplanmalı ve hem ocakta verilmeyen yüzde 20 hem de ocak ile temmuz arasında gerçekleşmesi muhtemel yüzde 15 civarındaki enflasyon farkına eklenerek asgari ücretimiz en az yüzde 30 seviyesinde artırılmalıdır." dedi.

Destici, ayrıca zirai dondan etkilenen çiftçilere de destek verilmesi çağrısında bulundu.

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesini önemsediklerini belirten Destici, hükümetten ailelere, yeni evlenen gençlere büyük destek beklediklerini kaydetti.

Destici, televizyonlarda yayınlanan bazı gündüz kuşağı programlarını ve dizileri de eleştirdi.

Kongrede, BBP Sakarya İl Başkanı Turan Yıldırım ve Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç de konuşma yaptı.