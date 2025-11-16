BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Neşet Ertaş Kültür Merkezi Aşık Said Salonu’nda düzenlenen kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

‘PKK GÖSTERMELİK BİRKAÇ SİLAH BIRAKTI’

PKK ile devam eden süreç hakkında konuşan Destici, PKK’nın sadece birkaç adet göstermelik silah bıraktığını aslında tamamen silah bırakmadıklarını açıkladı.

Destici, ‘PKK’ya ve onu yönlendirenlere güvenmiyoruz. Örgütü feshetmeleri gerekiyordu, etmediler. Sadece göstermelik birkaç silah bıraktılar. Talepleri belli; devletin adı değişsin, milletin adı değişsin, özerklik getirilsin ve teröristbaşı dahil, bütün teröristler affedilsin' ifadelerini kullandı.

40 yılda terörle mücadeleye 2 trilyon dolardan fazla para harcandığını belirten Destici, ‘Ülkenin toplam borcu 550 milyar dolar seviyesindeyken, bunun 4 katını teröre harcamak zorunda kaldık. Hem binlerce şehidimiz oldu hem de ülkenin kaynakları heba edildi. PKK ve uzantılarını ABD, İsrail, Almanya, İngiltere ve Fransa destekledi’ sözlerini sarf etti.

‘ASGARİ ÜCRET, KAMU İŞÇİSİNİN MAAŞININ EN AZ ÜÇTE İKİSİ OLMALI'

Asgari ücretin de artırılması gerektiğini belirten Destici, ‘Asgari ücretin de kamu işçisinin aldığı maaşın en azından 3’te 2’si seviyesine getirilmesi gerekiyor. Bana diyorlar ki; ‘Başkanım, 16 milyon emekli var. Bin lira zam versek yıllık 192 milyar lira ediyor. 10 bin lira zam versek 1 trilyon 920 milyar lira ediyor. Bütçe buna yetmiyor’ Ben de diyorum ki; ‘Adaleti tesis edin. Kamu işçisi, memur, asgari ücretli ve emekli arasında dengeyi sağlayın. Külfeti sadece düşük gelirli vatandaş çekmesin. Asgari hane geçim rakamı komisyonu kurulmalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi ‘Asgari Hane Geçim Rakamı Komisyonu’ kurulsun. Her ilde 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için gerekli asgari tutar belirlenmeli. Mesela Kırşehir’de 4 kişilik bir ailenin asgari geçim maliyeti 30 bin lira diyelim. Eğer hanede tek maaş varsa; ister 22 bin lira asgari ücret olsun ister 16 bin 800 ya da 20 bin lira emekli maaşı olsun. Üstelik hane kiradaysa ve başka geliri yoksa devlet aradaki farkı ödesin. Bu sosyal devlet olmanın gereğidir’ dedi.

PKK SİLAH BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Vatan hainliğinden hüküm giyen Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan terör örgütü PKK, örgütün feshedildiğini açıklamıştı.

Kanlı terör örgütü, 'pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere' örgütsel yapısını feshettiğini, silahlı mücadele yöntemini ve PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını ifade etmişti.