Cumhur İttifakı ortağı tüm gerçekleri açıkladı! PKK silah bıraktı denmişti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, CHP'deki kongre süreci, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonu, deprem bölgesindeki çalışmalar ve terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“MAHKEMEDE GÖREV YAPAN HAKİMLERE SAVCILARA HAKARET EDEREK HİÇ KİMSE SONUÇ ALAMAZ”

Destici, "Şimdi bir kongre süreçleri var. Şimdi birde efendim bu yolsuzluklarla ilgili devam eden, özellikle belediyeler üzerinden devam eden bir hukuki süreç var. Bir kere baştan şunu söyleyeyim, kesin ilke olarak. Bir kere hepimiz hukuka saygılı olmalıyız. Yani Türkiye'de hukuku yürütmekte olan hukuk adamlarına adalet bakanına, efendim başsavcılarımıza, mahkemede görev yapan hakimlere savcılara hakaret ederek hiç kimse sonuç alamaz. Bu bir kere yanlıştır. Adalet sistemimize, yargı sistemimize zarar verir.

Belediyelerle ilgili yolsuzlukları zaten hukuk yürütüyor. Orada herkes hukukun kararını beklemeli. İşte Adıyaman'da da yaşandı bir süreç, ne oldu sonra belediye başkanı görevine iade edildi. Kongrelerle ilgili olan şeye gelince de bir siyasi partiler yasası var, ona göre siyasi partilerin kongreleri değerlendirilir. Ama tabi burada birde işin ceza kısmı var. Hukukun ceza kısmını ilgilendirmeyen bölümler olsaydı, seçimle ilgili bir usulsüzlük olsaydı, bir hata olsaydı bu konu kapanmıştı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun ya da ilçe, il seçim kurullarının kararları kesindir. İki günde neticeye ulaştırılır. Ama burada başka bir boyutu var buranın. Bir ceza hukuku meselesi var. Konu şuanda ceza hukuku noktasında araştırılıyor yada yargıya taşınıyor. Dolayısıyla yine onun sonucunu da bende Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi parti.

“ONLAR SİLAH BIRAK DEMEDİKTEN SONRA SİLAH BIRAKMAZLAR”

PKK'nın ve onun Suriye'deki yapılanmasına, Irak'taki yapılanmasını, esas Avrupa'daki yapılanmasının Kandil'in ipleri, ABD'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in elinde. Onlar silah bırak demedikten sonra silah bırakmazlar. Dolayısıyla esas olan PKK'nın silah bırakmasından Türkiye'nin murat ettiği, beklediği nedir? Sadece Türkiye'deki değil, Irak'taki de, Kandil'deki de, İran'daki de, Suriye'nin kuzeyindeki de silah bırakacak ve bütün bu yapılar kendini fesih edecek. Bu olmadıktan sonra PKK silah bırakmış olmaz" diye konuştu.