BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Destici, anayasanın, bir pazarlık belgesi olmadığını vurgulayarak, anayasanın devletin kurucu iradesini, milletin ortak kader anlayışını ve hukuki sürekliliğini güvence altına alan temel bir metin olduğunu hatırlattı.

'SİLAH BIRAKMA KARŞILIĞINDA ANAYASAL VE SİYASAL TAVİZ TALEP ETMEK...'

Destici, 'Silah bırakma karşılığında' anayasal ve siyasal taviz talep etmenin, hukukla müzakere değil, hukuku rehin almaya yönelik bir girişim olduğunun altını çizdi. Destici'nin "Herkes işitsin ki; Etnik temelli anayasal düzen arayışları barış üretmez; aksine toplumsal bütünlüğü zedeler ve devleti ayrıştırır" ifadeleri dikkat çekti.

'Etnik temelli anayasal düzen arayışları barış üretmez' diyen Destici'nin paylaşımı şöyle:

"Anayasa, bir pazarlık belgesi değildir. Devletin kurucu iradesini, milletin ortak kader anlayışını ve hukuki sürekliliğini güvence altına alan temel metindir. Bu nedenle anayasal düzen, silahların gölgesinde, terörle iltisaklı talepler doğrultusunda veya 'barış' söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılan dayatmalarla değiştirilemez. Hukuk devleti, niyet beyanlarına değil, bu taleplerin doğuracağı sonuçlara bakar. Bu talepler, dış güçlerin desteğiyle (Tom Barrack’ın Osmanlı millet sistemi övgüsü gibi) Sevr hayallerini diriltme girişimidir. Güçlü üniter devletimizi 'çok kimlikli' federasyona dönüştürme tezgahıdır. Bu nedenle 'silah bırakma karşılığında' anayasal ve siyasal taviz talep etmek, hukukla müzakere değil, hukuku rehin almaya yönelik bir girişimdir.

'ETNİK TEMELLİ ANAYASAL DÜZEN ARAYIŞLARI BARIŞ ÜRETMEZ'

Herkes işitsin ki; Etnik temelli anayasal düzen arayışları barış üretmez; aksine toplumsal bütünlüğü zedeler ve devleti ayrıştırır. Üniter ulus devlet modeli, farklı kökenlerden gelen vatandaşları eşit yurttaşlık paydasında buluşturan Cumhuriyet’in temel kazanımıdır. Binaenaleyh, Devletin dili, kimliği, yapısı ve egemenliği tartışmaya açıldığında mesele artık demokrasi değil, 'devletin varlığı' meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti, terörle müzakere eden değil; terörü hukuk ve meşru müdafaa sınırları içinde tasfiye eden bir devlettir. Bu gerçek; hiçbir bölücü söylemle ve barış ambalajlı sahte girişimlerle örtülemez."