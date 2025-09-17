Cumhur İttifakı ortağından çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

Destici, "Alevilik ve aileviler milletimizin ve ülkemizin değeridir. Bu yöndeki ifadeleri ve ifadelerin sahiplerini şiddetle kınıyor, yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz. Sadece Kılıçdaroğlu’na hakaret değil, bu aynı zamanda tüm alevi camiasına da yapılmış bir kötülüktür” dedi.

Destici, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar kamu görevlisi, milletvekili ve genel başkan olarak görev yaptı. Doğal olarak bu görevlerle ilgili, sayısız kararın ve açıklamanın altında imzası vardır. Her kararı ve her beyanı eleştirilebilir. Yaptığı uygulamalar eleştirilebilir, tarzı eleştirilebilir, üslubu eleştirilebilir; bu görevlere talip olmak ve bu görevleri kabul etmek, zaten doğası gereği eleştirilmeye ve tartışılmaya razı olmak anlamına geliyor.

"YARGI KURUMLARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Eleştiri yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun inançlarının, mezhebi anlayışının ve kimliğinin malzeme yapılmasını şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Alevilik ve aileviler milletimizin ve ülkemizin değeridir. Alevilik üzerinden yapılacak suçlamalar, hakaretler, ifade eden ya da muhatabı kim olursa olsun alçaklıktır. Bu üslup, milletimize de ülkemize de düşmanlıktır ve hiçbir şekilde hoş görülemez, hoş göremeyiz. Bu yöndeki ifadeleri ve ifadelerin sahiplerini şiddetle kınıyor, yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz. Sadece Kılıçdaroğlu’na hakaret değil, bu aynı zamanda tüm alevi camiasına da yapılmış bir kötülüktür.