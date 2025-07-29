Cumhur İttifakı ortağından çok tartışılacak teklif!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı ortağından çok tartışılacak teklif!

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Mustafa Destici, sözde açılım süreci kapsamında onlarca tutuklu terörist cezaevlerinden tahliye edilirken çarpıcı bir teklifle geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimiyle başlayan ve terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası yürütülen sözde açılım süreci kapsamında onlarca tutuklu terörist cezaevlerinden tahliye edilirken Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den ilginç bir çıkış geldi. Destici, “silahla ya da bombayla masum insanlarımızı şehit eden teröristler” dahil üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif etti.

“VAR MISIN, TÜRKİYE"

Destici, orman yangınlarının artış gösterdiği günlerde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Daha önce iki suç için önerdikleri idam cezasına üçüncü bir başlık daha eklediklerini belirten Destici, “Var mısın, Türkiye" diye sordu. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce iki suç için idam cezasının getirilmesiyle ilgili anayasa teklifimizi Meclis'te imzaya açmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık. Şimdi, bile isteye ormanlarımızı yakan vatan hainlerini de ekleyerek üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif ediyoruz. 1) Ormanlarımızı yakan hainler için, 2) Çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler için, 3) Bizzat silahla ya da bombayla askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi ve masum insanlarımızı şehit eden teröristler için. Var mısın Türkiye?"

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