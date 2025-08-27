Cumhur İttifakı ortağından dikkat çeken çıkış!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cem Vakfı Türkiye'nin bütününü kapsayan itibarlı ve kıymetli bir kuruluştur" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Arslan ve Cem Vakfı Alevi İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım Dede ile bir toplantı gerçekleştirdi.

"BİZİM FARKLILIKLARIMIZ AYRIŞMA SEBEBİ DEĞİLDİR"

Alevilerin de toplumun bir parçası olduğunu ve Türkiye'nin din, dil, ırk, mezhep fark etmeden bir bütün olması gerektiğini belirten Destici, "Bizim farklılıklarımız ister etnik köken olsun, ister mezhebi farklılıklarımız ya da inanç farklılıklarımız, yaşayış farklılıklarımız hiçbir zaman bir ayrışma sebebi değildir. Biz bunu zenginlik olarak değerlendirdik.

Daha doğrusu insanların kimliği, inancı, mezhebi bir başkasının tartışabileceği bir konu değil, onların kendi tercihidir. Dolayısıyla bu tercihe hep saygı duyduk. Çünkü Anadolu kültürü bunu gerektiriyor. Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Hazreti Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin ve Yunus Emre'nin öğretisi bunları gerektiriyor. Bizim hem Türk kültürümüz hem İslamiyet inancımız hoşgörülü olmayı, birbirini sevmeyi, insanı sevmeyi gerektiriyor. Yunus Emre'nin dediği gibi "Yaradan'ı severiz Yaradan'dan ötürü" anlayışıyla, hep bu sevgi ve hoşgörü tohumlarını Anadolu topraklarına ekmişler ve bizim bin yıllık kardeşliğimizin mayasını da bu kültürümüz oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ ADI ÜZERİNE BÜYÜK BİRLİK'TİR"

Büyük Birlik Partisi'nin toplumun her kesimine kucak açtığını ve kimseyi ayrıştırmaya göz yummadıklarını belirten Destici, "Büyük Birlik Partisi adı üzerine Büyük Birlik'tir. Dolayısıyla Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Doğulusuyla, Batılısıyla bu milleti bir ve beraber olarak görmektedir. Bu birliğe ve bütünlüğe katkı sağlayacak her oluşumun her adımın yanındadır. Bu birliği ve beraberliği bozacak her türlü hareketinde karşısındadır. Yine biz Büyük Birlik Partisi olarak insanların bireysel hak ve özgürlüklerinin mutlaka yerine getirilmesi noktasında hep öncülük ettik, bunun savunucusu ve sözcüsü olduk" diye konuştu.