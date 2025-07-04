Cumhur İttifakı ortağından Erdoğan’ı kızdıracak çıkış!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurduğu yıllık enflasyon oranının yüzde 35,05 olduğuna, kira artış oranının ise yüzde 43,23’e ulaştığına vurgu yaparak yapılan zamma tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X hesabından tepki gösteren Destici, yayınladığı mesajda şunları söyledi,

"En düşük çalışma ücreti olan asgari ücrete artış yüzde 0. Altı aylık SSK Bağkur Emekli maaş zammı yüzde 16,67. Altı aylık Memur zammı yüzde 15,57.

Yıllık bazda enflasyon yüzde 35.05. Kira artış oranı 43,23. Allah aşkına bu hesabı nasıl yaptınız anlatın da biz de anlamaya çalışalım. Soran olursa, enflasyonu azdıran en önemli kalemlerden birisi kira artışı derler."