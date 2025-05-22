Cumhur İttifakı ortağından erken seçim açıklaması! Tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı ortağından erken seçim açıklaması! Tarih verdi

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim ihtimalini yüksek gördüğünü duyurdu.

Ekol TV'ye konuk olan Mustafa Destici, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erken seçim polemiği üzerine açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, "Erken seçim ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Destici, olası erken seçim için ise, "2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir" yorumunda bulundu. "AKP kadrosuyla, Erdoğan ile bunu konuştunuz mu?" sorusuna ise Destici, "Özel oturarak bunları uzun uzun konuşmuş değiliz ama belli ortamlarda elbette ki bunları dillendiriyoruz" dedi.

Öte yandan Destici, Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini savundu ve "Erdoğan bir kez daha aday olmalı" dedi.

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