Cumhur İttifakı ortağından idam çağrısı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı kapsamında Konya’da düzenlediği programda, parti yöneticileri ve basın mensuplarıyla buluştu. Konuşmasına Anneler Günü’nü kutlayarak başlayan Destici, kadın ve çocuk istismarı ile cinayetlere dikkat çekti.

Destici, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye’de ölümle sonuçlanan olaylarda verilen cezalar, ne adaleti sağlıyor ne de caydırıcılık açısından yeterli oluyor. Örneğin, bir kişi iki evladını öldürmüş, iki çocuğu yaralı olarak kurtulmuş, 16 yıl hapis yatıp çıkmış. Sivas’ta yaşanan olayda, babalarıyla husumeti olan iki masum genç hunharca katledildi. Suçlunun pek çok sabıkası vardı. İstanbul’da bir kadın, ayrıldığı eşinin zorla götürme girişimine direnince sokak ortasında öldürüldü. Onun da suç kaydı bulunuyordu. Narin’in ölümü hala aydınlatılamadı. Sıla bebek ve daha pek çok örnek var. Bu tür olayların tekrarlanmaması için hem öncesinde hem de sonrasında alınacak önlemler olmalı. Cezalar gözden geçirilmeli ve tahliyesiz müebbet hapis cezası Türk Ceza Kanunu’na mutlaka eklenmelidir. İki çocuğu öldüren, diğerlerini yaralayan ve kaçmasa onları da katledecek olan bir cani, bir daha hapisten çıkmamalı. Sıla bebeğe istismar yapanlar, Narin’i katledenler ya da Sivas’taki iki masum genci öldürenler tahliye edilmemeli. İstatistikler gösteriyor ki, bu tür suçlardan hapse girip çıkanların üçte ikisi tekrar suç işliyor ve yeni canlara mal oluyor. Bu yüzden cezalar yeniden düzenlenmeli, tahliyesiz müebbet hapis cezası getirilmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, iki suç için idam cezası geri getirilmelidir. Birincisi, küçük yaşta çocuklarımıza ve kadınlarımıza istismar edip öldüren caniler için; ikincisi, kurşun sıkarak ya da bomba patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için. Bu iki suç için idam cezası şarttır.”