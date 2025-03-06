Cumhur İttifakı ortağından ortalığı karıştıracak açıklama!

Zorunlu eğitim, çocukların belirli bir yaş aralığında alması gereken temel eğitim olarak biliniyor. Türkiye'de uygulanan 4+4+4 eğitim sistemi, zorunlu eğitimi 12 seneye yükselterek, öğrencilerin eğitim hayatlarını üç aşamada tamamlamalarını öngörüyor.

Türkiye'de zorunlu eğitim süresi, 2012 senesinde gerçekleştirilen bir yasal düzenleme ile 12 yıla çıkarıldı.

Bu düzenleme ile hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sistemi, öğrencilerin 12 yıllık zorunlu eğitimlerini üç ayrı kademede (ilkokul, ortaokul ve lise) tamamlamalarını gerektiriyor.

BİREYSEL ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLIYOR

HÜDA PAR, zorunlu eğitimi hedef alan açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklama yapan HÜDA PAR Genel Merkezi şunları söyledi,

"Öncelikle, zorunlu eğitim sistemi bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir yapıya sahiptir. Öğrenciler ve veliler, eğitim sürecinde kendi tercihlerine uygun alternatif yolları seçme hakkından büyük ölçüde mahrum bırakılmaktadır. Bu durum, farklı yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip bireylerin aynı kalıba sokulmasına neden olmakta, alternatif eğitim modellerinin gelişimini de engellemektedir.

LİSE ÖĞRENİMİ KAPSAM DIŞI BIRAKILSIN

Öte yandan, zorunlu eğitimin standart ve tek tip bir müfredata dayalı olması, mesleki eğitimin geri plana itilmesine yol açmıştır. Akademik başarı odaklı bu yaklaşım, gençlerimizin iş gücü piyasasına uygun beceriler edinmesini zorlaştırmakta ve ara eleman ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Diğer taraftan herhangi bir meslek sahibi olmayan vasıfsız gençlerimizin iş bulması zorlaşmaktadır.

Zorunluluk, eğitim ortamlarında verimi düşürmekte ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini zedelemektedir. Bugün ülkemizde üniversite sınavına giren öğrenci sayısı 3 milyonu aşmış durumdadır. Oysa özellikle lise eğitimi zorunluluk kapsamından çıkarılsa hem üniversite kapılarında yaşanan yığılmanın önüne geçilecek hem de üniversite mezunu işsizler ordusuna yenilerinin eklenmesi engellenecektir."