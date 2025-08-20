Cumhur ittifakı ortağından şok eden açıklama! “Hainliklerinin bedelini ödeyecekler”

Kaynak: Haber Merkezi
Çözüm süreci komisyonu bugün beşinci kez toplandı. Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise süreç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Destici burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti yetkililerinin, "Terörsüz Türkiye" sürecini yönetenler için hukuki dokunulmazlık talep ettiklerini hatırlatan Destici, "Bu süreçte yaptıkları ve yapacakları hukuksuzlukların gelecekte bir hesabının olacağını iyi bildikleri için şimdiden koruma istiyorlar. Fakat beyhude... Hiçbir zırh onları koruyamayacaktır. Günü geldiğinde hainliklerinin bedelini mutlaka ödeyecekler" diye konuştu.

