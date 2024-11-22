Cumhur İttifakı seçmeninden şaşırtan çıkış! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Panorama TR'nin Kasım ayı araştırmasından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, AKP seçmeninin %66’sı, MHP seçmeninin ise %74’ü mevcut sistemi değiştirecek güçlü bir lider ortaya çıkarsa destek vereceğini belirtti.

Araştırma kapsamında 2.012 kişiyle görüşüldü. Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Seda Demiralp’in katkı sunduğu çalışmada, seçmenin siyasetten uzaklaşmasının ana nedenleri analiz edildi.

SİYASET KURUMLARINA GÜVEN AZ

Araştırma, kamuoyunun siyasi kurumlara olan güvenini de ölçtü. Katılımcıların yarısından fazlası (%53), siyasi kurumlara hiç güvenmediğini ifade ederken, %39’luk bir kesim ise az ya da kısmen güven duyduğunu belirtti. Araştırmada, "Güçlü güven" algısı %10’un altında kaldı. Siyasi eğilimlerde sağdan sola doğru ilerledikçe, “hiç güvenmiyorum” diyenlerin oranının arttığı gözlemlendi.

'SİYASETÇİLER KENDİLERİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Katılımcıların dörtte üçünden fazlası (%80), siyasetçilerin çoğunun yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğünü ve vatandaşın ihtiyaçlarını önemsemediğini dile getirdi. Bu görüşe katılmayanların oranı ise yalnızca %13 olarak belirlendi. Tüm parti seçmenleri arasında, siyasetçilerin halkın ihtiyaçlarından çok makamlarını önemsediği yönündeki görüş, %50’nin üzerinde bir oranla öne çıktı.

'BENİM İÇİN BİR ŞEY DEĞİŞMEZ' ALGISI HAKİM

Araştırmada, katılımcıların %61,6’sı “Seçimleri kim kazanırsa kazansın, benim gibi insanlar açısından fazla bir şey değişmez” ifadesine katıldığını söyledi. Bu görüşe katılmayanların oranı %34 olarak kaydedildi. Çalışmada, "Katılımcılarda demokratik bir siyasal düzenin mihenk taşlarından biri olan seçimlere yönelik inanç olumsuz yöndedir” tespiti yapıldı.

KATILIMCILARDAN GÜÇLÜ LİDER TALEBİ

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, güçlü lider arayışına dair veriler oldu. Katılımcıların %80’i mevcut düzeni değiştirecek güçlü bir lider çıktığında ona oy vereceğini ifade etti. Bu görüşe katılmayanların oranı ise %15’te kaldı. Güçlü lider talebi, İYİ Parti seçmenleri hariç tüm gruplarda %60’ın üzerinde seyretti.

Ayrıca, AKP seçmeninin %93’ü, MHP seçmeninin %98’i, İYİ Parti seçmeninin %96’sı toplumun başarısını güçlü bir liderle ilişkilendiriyor. Bu oran, CHP seçmeninde %82, DEVA Partisi seçmeninde ise %83 olarak ölçüldü.