Cumhur İttifakı'na ölüm kederi yaptıracak anket! Ankara'da bomba etkisi yarattı. 3 Parti barajı aşıyor

CHP’nin 4-11 Eylül 2025 tarihleri arasında 52 ilde gerçekleştirdiği genel seçim anketi, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı. Bilgisayar destekli telefon yöntemiyle yapılan araştırmada, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 34,1 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 26,8, MHP ise yüzde 4,5 oy oranına sahip.

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP’nin oyu yüzde 41,1’e yükselerek liderliğini pekiştiriyor. AKP yüzde 32,3 ile ikinci, MHP ise yüzde 5,4 ile baraj altında kalıyor. DEM Parti, yüzde 7,2 oy oranıyla seçim barajına yakın bir konumda bulunuyor. Anket sonuçlarına göre, yüzde 7’lik seçim barajını yalnızca CHP, AKP ve DEM Parti geçiyor.

Ancak DEM Parti’nin baraj sınırındaki konumu, Meclis’te sadece iki partinin temsil edilebileceği bir senaryoyu gündeme getiriyor. Bu durum, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Özellikle MHP’nin yüzde 5,4’lük oy oranı, ittifakın Meclis’teki gücünü riske atıyor.

Anket, 52 ilde 10 bin kişiyle yapılan görüşmelerle hazırlandı. Araştırmada, ekonomik sorunlar, işsizlik ve güvenilirlik algısının seçmen tercihlerini etkilediği belirtiliyor. CHP’nin yükselişi, Genel Başkan Özgür Özel’in halkla yakın temas politikalarına bağlanırken, AKP’nin oy kaybında ekonomik kriz ve yönetim eleştirileri etkili.

DEM Parti’nin barajı geçme olasılığı, Kürt seçmenin tutumuna bağlı olarak değerlendiriliyor. Siyasi analistler, bu sonuçların erken seçim tartışmalarını alevlendirebileceğini öngörüyor. CHP’nin güçlü çıkışı, muhalefet cephesinde moralleri yükseltirken, Cumhur İttifakı’nda strateji değişikliği beklentisi doğurdu. DEM Parti’nin baraj riski, ittifak senaryolarını da etkileyebilir.