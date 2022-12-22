Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
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ORC Araştırma’nın verilerine göre Türkiye'nin en büyük 3 şehri İstanbul, Ankara ve İzmir'de AKP ve MHP'nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana azalmaya devam ederken, İYİ Parti ve CHP'nin oyları arttı.
ORC Araştırma’nın verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de AKP ve MHP’nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana azalırken CHP ve İYİ Parti’nin oyları arttı.
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Şirketin Twitter hesabından yayınlanan verilere göre AKP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde yüzde 28.7 aldığı İzmir'de oyu yüzde 8.3 azalarak yüzde 20.4'e düştü. 'CHP'nin kalesi' olarak bilinen İzmir'de İYİ Parti oyunu yüzde 6.5 artırdı. CHP'nin oyunun ise yüzde 1.1 oranında azaldığı görüldü.
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Başkent Ankara'da oyu 9.9 düşen AKP, en çok oy kaybeden parti olurken, oyu 8 puan artan İYİ Parti, oyunu yüzde 20,1'e çıkardı.
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CHP'nin yönetiminde olan Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da ise AKP yüzde 10,4 puan oy kaybetti. İYİ Parti'nin 8,1 ile en çok oy kazanan parti olurken, CHP'nin oyu 0,8 arttı.