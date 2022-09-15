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  • Cumhur İttifakı'nda Abdulkadir Selvi krizi çıktı. Bahçeli'nin sağ kolu Saray'ın sesi Selvi'ye ateş püskürdü

Cumhur İttifakı'nda Abdulkadir Selvi krizi çıktı. Bahçeli'nin sağ kolu Saray'ın sesi Selvi'ye ateş püskürdü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP'ye yakın Abdulkadir Selvi’nin köşesinde gündeme getirdiği “MHP’ye bakanlık” konusuna sosyal medyadan yanıt verdi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:34
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Cumhur İttifakı'nda Abdulkadir Selvi krizi çıktı Bahçeli'nin sağ kolu Saray'ın sesi Selvi'ye ateş püskürdü

Cumhur İttifakı'nda Abdulkadir Selvi krizi çıktı. Bahçeli'nin sağ kolu Saray'ın sesi Selvi'ye ateş püskürdü
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin “MHP’ye bakanlık” yazısına tepki gösterdi. MHP üzerinden kamuoyunun “meşgul” edilmesini "yanlış ve gereksiz" olarak nitelendiren Yalçın, “MHP’ye bakanlık” tartışmasının, “HDP’ye bakanlık tartışmasına kamuoyundan yükselen tepkilerin üstünü örtmekten başka hiçbir fayda getirmeyeceğini" savundu.

"ÖTEYE GEÇMEYECEKTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şunları kaydetti:

"MHP’nin kabinede yer alacağına dair aylardan, hatta yıllardan beri farklı kıvamlarda ısıtılarak medya gündemine ve siyaset kulislerine taşınan bayat iddialar; son olarak A. Selvi tarafından Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden yeni bir veçhe verilerek kamuoyuna yansıtılmıştır. Söz konusu iddianın yeni versiyonu -eğer bir dilek ve temenni değilse- onu ortaya atanın gazetecinin, siyaset dünyasında olup bitenlerin perde arkasına vâkıf ve hâkim görünme gayretkeşliğinden öteye geçmeyecektir.

"CUMHUR İTTİFAKI KOALİSYON DEĞİL"

Ayrıca MHP üzerinden kamuoyunun malayani ile meşgul edilmesi yanlış ve gereksizdir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin siyasi angajmanlar, ortaklık ve birliktelikler konusundaki titizliği ve ilkeli duruşu kamuoyunun malumudur. Bunun yanında Ak Parti ile millî irade çerçevesinde kurulan Cumhur İttifakı beraberliği; koalisyon değil, bugüne ve geleceğe dönük fevkalade kuvvetli bir siyasi mutabakattır.

"SİYASİ MÜNECCİMMİLİK"

MHP’nin; verdiği destek kaşlığında iktidar partisince kurulan kabinelerde yer alma arzusu ve çabası olmadığı, öteden beri partimizin yetkili ağızlarınca defalarca efkârıumumiyeye açıklanmıştır. Cumhur İttifakı bağlamında hükümetin siyasi program ve kararlarının desteklenmesi ile hükümette yer alma isteği ayrı şeylerdir. Hele de Cumhur İttifakı bünyesindeki temas ve görüşmelerden parti yararına bir pazarlık ve çıkar edinme niyeti okumak, siyasi müneccimliktir."

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Savaşşş
15.09.2022 12:38
Parti misin, kanatlı kuşları koruma derneği mi ? Yönetime talip olmayan / olmayacak parti ne diye vardır ???  
 
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