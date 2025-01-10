Cumhur İttifakı'nda açılım çatlağı! Ortaklardan biri resti çekti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni çözüm sürecine ilişkin "Elinde silah olanla müzakere olmaz, mücadele olur. Silahlar bırakılır ondan sonra konuşulabilir ama elinde silah olanla ve onların uzantısıyla müzakere etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Daha önce benzer yollar denendi ve sonunda sonuç alınamadığı gibi terör örgütü bundan istifade ederek çıktı. Onun için biz bu süreci doğru bulmuyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Destici, basın koridorunda gazetecilerle sohbet etti, çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gazeteciler bizim için kıymetli, hem halkın sesinin hem de bizim siyasetçilerin sesinin duyulması adına çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Onun için her bir gazeteci arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Ülkemizin hala terör, dış politika ve ekonomi gibi sorunları var. Çalışan kesimlerimiz asgari ücretlilerden ibaret değil. Asgari ücretle çalışanlar var. Milyonlarca da asgari ücretin üzerinde maaş alsa da sigortası asgari ücretten yatanlar var. Dolayısıyla asgari ücret alanlar ikiye ayrılıyor. Evine tek asgari ücret girenler var. Bir de eşleri de çalışanlar var. Bunların hepsinin tek tek ele alınması gerekiyor. Medyada çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmının şartlarının yeterli olmadığını biliyoruz. Ama bizim imkanlarımız da kısıtlı, sizin ifade ettiğiniz problemler çözülemeyecek şeyler değil. Biz de hep basın mensuplarının yanında olduk ve bundan sonra olmaya devam edeceğiz.

"ELİNDE SİLAH OLANLA VE ONLARIN UZANTISIYLA MÜZAKERE ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Elinde silah olanla müzakere olmaz, mücadele olur. Silahlar bırakılır ondan sonra konuşulabilir ama elinde silah olanla ve onların uzantısıyla müzakere etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Daha önce benzer yollar denendi ve sonunda sonuç alınamadığı gibi terör örgütü bundan istifade ederek çıktı. Meşruiyetlerini kazanarak çıktılar. Onun için biz bu süreci doğru bulmuyoruz. ‘Müzakere edilmiyor’ deniyor o zaman bu süreç ne? Demokratik dönüşümden ne kastediliyor? Yeni paradigma ne, bunun çerçevesi nedir? 66. maddenin değişmesi, genel af, öz yönetim talepleri var. Bunun üstünü kimse örtemez. Bu süreç bize güven vermiyor.

Bizim buna mı yoğunlaşmamız gerekiyor, yoksa Suriye’ye mi yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizim için asıl tehdit ve tehlike Suriye’de yapılanmalar. Oradaki terör yapılanmaları, PYD/YPG’nin varlığı. İkincisi sığınmacılar meselesi, üçüncüsü ise oradaki Türkmenlerin varlığı. Biz oraya yoğunlaşmamız gerekirken, biz niye şimdi buna yoğunlaştık?

"DEM EŞ BAŞKANI’NIN GAZZE ÖRNEĞİ TEHDİDİ BİZİM HAKLILIĞIMIZI ORTAYA ÇIKARDI"

Biz daha önce üç harekat yaptık, bu harekatları yaptığımızda içeriden PKK dahil, PKK taraftarları dahil bu harekatlara Meclis’te ‘evet’ denmese bile tezkerelerde buna karşı çıkılmadı. Ama şimdi Türkiye Kobani’ye harekat yapacağı gündeme geldiğinde PKK yandaşları sınıra doğru yürüyüş yapıyor. Biz bu sürecin Türkiye’ye bir fayda sağlanamayacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar bu hususlarla ilgili Cumhurbaşkanı’yla görüşmedik ama kamuoyuna açıkladık. Biz Cumhur İttifakı’nın niyetinden şüphe duymuyorum, onların vatanseverliğinden şüphe duymuyorum ama ben terör örgütüne güvenmiyorum, onların siyasi uzantılarına güvenmiyorum, onları destekleyen emperyalist güçlere güvenmiyorum. En son DEM Eş Başkanı’nın Gazze örneği tehdidi bizim haklılığımızı ortaya çıkardı.”