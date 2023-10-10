Cumhur İttifakı'nda anayasa krizi. MHP'yi kızdıracak gelişme

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan MHP ve AKP ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Babacan, iktidarın yeni Anayasa çalışmasının sadece muhalefette değil, ittifak ortağı MHP’de de 'rahatsız kıpırdanmalara neden olduğunu yazdı.

Gazeteci Nuray Babacan, "Öğrendiğimize göre, Cumhur İttifakı ortağı MHP’de, partinin bu ‘bağımsız’ anayasa çalışmalarından pek mutlu değil. Partinin son Anayasa sempozyumundan rahatsız olmuşlar." kulis bilgisini paylaştı.

Babacan, "Oradaki yaklaşım ve anlayış hoşlarına gitmediği gibi, 'Kendilerine bir öneri paketi hazırlayıp verdik, dikkate almadıkları gibi, hiç atıf da yapılmıyor' diye sitem ettikleri belirtiliyor. MHP yönetiminin Cumhurbaşkanlığı’nda hukuk çalışmalarını yapan ekipten ve onların anlayışından pek hoşlanmadığını da aktaralım." diye yazdı.

İTTİFAKTA ANAYASA ÇATLAĞI

Parti içerisinde, "Bu Anayasa’da ne eksik? Yapacağınız düzenleme nasıl bir eksikliği giderecek’ diye sorsak verilecek yanıt yok" sözleriyle eleştirenler olduğunu belirten Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

"Tek ilginç yaklaşım, cumhurbaşkanlığı seçimini 40 artı 1’e indirme önerisi olur ki, MHP’ye olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak böyle bir yaklaşım önce ittifak ortağından vize alamaz. Ayrıca, partide Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaratan ekip “Başkanlık sistemi olmaktan çıkar’ diye itiraz ediyor. Sonuçta, olay sadece başörtüsünün olduğu küçük bir pakete kadar gerileyebilir. O da CHP’nin Meclis’e taşıdığı partilerin oylarıyla kabul edilebilir…"