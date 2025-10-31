Cumhur İttifakı’nda son dönemde yaşananlar ittifakta büyük bir çatlağa işaret ediyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli devlette yeni bir ‘paralel yapı’ uyarısı yaparken Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise “Sayın Devlet Bahçeli'nin 'yeni bir paralel yapının izleri'ne dikkat çekmesi ne tesadüf ne de yersiz bir endişedir" dedi.

Öte yandan Bahçeli ile Erdoğan arasında Kıbrıs konusunda da fikir ayrılığı yaşandığı yönünde fikirlere neden olan sözler geldi. Bahçeli, KKTC’deki seçim sonuçları sonrası “81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat haline gelmiştir” dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Kıbrıs Türkünün İradesine saygılıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ittifaktaki çatlak son çözüm sürecine de yansımıştı. MHP Genel Başkan Bahçeli, PKK’nın sadece Türkiye’de silah bırakmasının yeterli olmadığını belirterek, Suriye’deki PYD ve SDG’nin de silah bırakması gerektiğini söylemişti. DEM Partili Tuncer Bakırhan Bahçeli’nin çıkışını ‘yanlış’ bulduğunu ifade etmişti. Terör örgütü PKK ise Bahçeli’nin sözlerinin yerine getirilmesini isteyerek İmralı’da tutuklu olan terör elebaşı Öcalan’ın serbest kalması gerektiğini savunmuştu.

Son olarak Bahçeli’nin Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen törene ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılmaması da tartışmaları beraberinde getirmişti.

ARTIK KİMSE ÇENESİNİ TUTAMIYOR

Cumhur İttifakı’nda çatlağın büyümesi ile birlikte artık kimse sözünü sakınmıyor. Bunun son örneği de Erzurum’da yaşandı.

Hizmete 2020 yılında giren ve resmi açılışı 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Erzurum Şehir Hastanesi ileri teknoloji ile bölgede bir ‘model’ olarak niteleniyordu. Ancak hastane ile ilgili çıkan son iddialar ortalığı karıştırdı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, hastanede yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Yurdagül, hastane yönetiminin yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlar gibi çok sayıda suçla itham edilmesine rağmen İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir adım atılmadığını söyledi.

Yurdagül, vatandaşlardan gelen şikayetlerin arttığına dikkat çekerek, “Şehrimiz için sağlık alanında bu denli büyük bir yatırımın kendini bilmez birkaç kişi tarafından kötüye kullanılması kabul edilebilir değildir” dedi.

MHP’li Yurdagül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kamuoyunun Dikkatine!

Cumhuriyet tarihinde en büyük ve en kapsamlı yatırımların yapıldığı günümüzde, Cumhur İttifakımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketimize hizmet etmek adına var gücüyle çalışıyor ve Erzurum’da bu yatırımlardan nasibini alıyor.

Bu hizmetlerden biriside Erzurum’a yapılan Şehir Hastanesidir. Uzun bir zamandır şehrimize ve hatta bölgemize hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde yaşanan, hemşehrilerimizi ve duyunca bizleri de ciddi anlamda rahatsız eden olaylar silsilesi kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Hastane yönetimi yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma, hastalara kötü muamele başta olmak üzere birçok münferit suçla itham edilmekte ve herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.

Bu duruma müdahale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapılmadığı için, vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet ve talep sebebiyle olaya bizatihi bizler tarafından müdahale etmek şart olmuştur. Erzurum’da, Erzurumlu da bizim kırmızı çizgimizdir. Şehrimiz için sağlık alanında bu denli büyük bir yatırımın kendini bilmez birkaç kişi tarafından kötüye kullanılması kabul edilebilir değildir. Yaşanan olaylar silsilesine kayıtsız kalmamız, en başta Erzurumlu hemşehrilerimize olan sorumluluğumuz gereği düşünülemez.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekiminin görev ve sorumluluk alanında yaşanılan olumsuzlukların bize iletildiği gibi il sağlık müdürlüğüne de talep ve şikayet olarak iletildiği, herkesin malumu olmasına rağmen ortada somut bir yaptırımın söz konusu olmaması da ayrı bir aymazlıktır.

Hiç kimse devlete ait olanı, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz. Biz bu duruma gereken müdahaleyi yapar, suçlulara gerekli cezanın verilmesi için tüm yargı yollarını sonuna kadar devreye sokarız.

Bizim, canımız da malımız da Erzurum’a ve Erzurumluya kurbandır. Lakin, Erzurumluya zulmedeni de, Erzurum’a kurban ederiz. Bu böyle biline! Saygı ve hürmetlerimle…”