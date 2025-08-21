Cumhur İttifakı'nda büyük çatlak! MHP’li ismi hedef aldılar

Son olarak çok sayıda avukatın da aralarında bulunduğu 'suç örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda avukat Selahattin Yılmaz tutuklandı.

Yılmaz'ın 'suikast hazırlığı' iddiasıyla tutuklanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada avukat hakkında, "Dava arkadaşım, ülküdaşım" ifadelerini kullandı.

AKP ile MHP arasında çatlak seslerin olduğu söylentilerine neden olan olayın ardından MHP'ye yakın bir ismin daha iktidar medyasında hedef alındığı ortaya çıktı.

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) MHP’ye yakınlığıyla bilinen eski Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmet Sayhan'ın, AKP’ye yakın bazı medya organlarının hedefinde olduğu ifade edildi.

Dün gözaltına alındığı iddiaları yalanlanan Sayhan’ın Bahçeli’ye yakın bir başka isim Selahattin Yılmaz ile olan fotoğrafları da sık sık gündeme getirildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki MKE Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmet Sayhan'ın son günlerde AKP’ye yakın kimi medya organları tarafından hedef alındığı görüldü.

Özellikle Selçuk Bayraktar hakkında yaptığı övgü dolu haberlerle dikkat çeken “gdh” adlı platform, MHP’ye yakın avukat hakkında ciddi ithamlarda bulunması dikkat çekti.

İlk başta Sayhan, yaşattığı tedarik sıkıntılarından dolayı MKE’nin ihalelere girmekten 2 yıl men ettiği ASSAN adlı şirketin avukatı olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. gdh adlı haber sitesi, MKE’den 9 personelin ayrılarak ASSAN’da işe başladığını, bu transferin de hukuka aykırı olduğunu yazmıştı.

ASSAN tarafından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak, “söz konusu haberlerin itibar zedeleyici olduğu ve yasal yollara başvurulacağı” ifade edilmişti.

Dün (20 Ağustos), Sayhan’ın gözaltına alındığı yönünde haberler kamuoyuna yansıdı. Sayhan’a yönelik gözaltı haberleri, “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

'DEVLET SIRLARINI İFŞA' İDDİASI

gdh, bugün Av. İsmet Sayhan ilgili bir haber daha servis etti. Haberde yer alan iddiaya göre, MKE’den ayrıldıktan sonra ASSAN’ın avukatı olan Sayhan, devletin sırlarını sızdırmıştı. “ASSAN’ın avukatı İsmet Sayhan TSK'nın sırlarını sızdırdığını ‘yanlışlıkla’ ifşa etti!” başlıklı haber, Sayhan’a ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp sohbet ekranının görüntüsüne dayandırıldı.

Haberin “Girift ilişkiler zinciri” alt başlıklı bölümünde ise İsmet Sayhan’ın geçen günlerde suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Selahattin Yılmaz ile birlikte yer aldığı toplu fotoğraf yayımlandı.

'GÖZALTINA ALINDI' İDDİASI

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından hakkında gözaltına alındığı yönünde bilgiler servis edilen Sayhan ile görüştüğünü ve Sayhan'ın gözaltında olmadığını bildirdi.

Mengü’nün aktardığına göre halihazırda ASSAN şirketinin avukatı olmadığını ileri süren Sayhan kendini, “uzmanlığı çerçevesinde ASSAN’ın yeniden yapılandırılmasında yardımcı olduğunu” söyleyerek savundu. Sayhan, Selahattin Yılmaz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı ise “Selahattin Yılmaz’ın oğlunun geçirdiği ameliyat üzerine geçmiş olsun ziyareti sırasında çekildiğini” kaydederek açıkladı.

SAYHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsmet Sayhan, dün şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda da hakkındaki iddialara değindi.

Sayhan, AKP’li bazı çevrelerin kendisinden rahatsız olduğu yönündeki yorumlar için “Bu açık bir fitne hareketidir” dedi ve “devlet büyüklerine saygısının baki olduğu mesajını verdi:

“Bugün bazı haberlerde, MHP yakınlığım vurgulanarak, MKE’den ayrılmamın, bazı AK Parti çevrelerinin benden rahatsız olması sebebiyle olduğu belirtilmiştir. Bu açık bir fitne hareketidir. 3 aylık MKE yönetim kurulu başkanlığım, yönetim kurulunda boşluk oluşması sebebiyle zaten geçici bir görevlendirmeydi. Yeni bir yönetim oluşturulma imkanı doğduğunda istifa ederek ayrıldım. Durumun gereği olan bir işlemi kötüniyetli şekilde sorun gibi yorumlamak ancak haince bir yaklaşımdır. Benim Devlete ve Devlet büyüklerimize saygım beni tanıyanlarca bilinir ve her zaman bakidir.”

'MAFYA' İDDİALARI

MHP’ye yakın avukat Sayhan, hakkındaki iddialarla ilgili 15 Ağustos’ta da bir zincir paylaşımda bulunmuştu.

Bir süre ASSAN’ın avukatı olarak görev yaptığı anlaşılan Sayhan, Selahattin Yılmaz ile olan fotoğrafı için “İnsani bir ilişki ve kalabalık bir fotoğrafta yer almış olmamdan hareketle adımın, ‘mafya, karanlık ilişki, tehdit, şantaj’ kelimeleriyle aynı cümlede yer alması bile benim için büyük üzüntü sebebidir” demişti.