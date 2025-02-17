Cumhur İttifakı'nda çatlak derinleşiyor! Ortaklardan birinden 7 maddelik rest

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrının etkileri giderek artarken, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den yaşanan sürece dair açıklama geldi.

ORTAKLAR TERS DÜŞTÜ

Daha önce "Bu yeni bir pazarlık süreci demektir ve kesinlikle kabul edilemez" diyen Destici, ortaklarından olduğu Cumhur İttifakı ile ters düşmüş durumda.

DETAYLICA İMRALI SÜRECİNİN GEREKSİZLİĞİNİ ANLATTI

Süreci kabul etmeyen BBP lideri sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ile İmralı sürecinin gereksiz olduğunu detaylıca anlattı.

Süreç için çalışma yapanları radarına alan Destici, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını fakat terör ve siyasi bölücülük sorunu olduğunu vurgulayarak sürecin müzakere edilemez olduğunu aktardı.

İşte BBP lideri Destici'nin sosyal medyadan paylaştığı, dikkat çeken o açıklama;

Diyarbakır’da çalıştay yapanlar ve dahi herkes duysun ve işitsin ki; 1) Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu ve siyasi bölücülük meselesi vardır. 2) Kimse hayal kurmasın! Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur ve asla olmayacaktır. 3) Türkiye’de resmi dil ve eğitim dili Türkçedir. Lâkin, herkes istediği dilde konuşabilir, yazabilir ve okuyabilir. 4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür ve Kürdüyle Türkmeniyle Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçasıdır 5) Bu ülkede yaşayan Anâsır-ı İslam’ın kardeşliği Allah’ın emri, Hz.Muhammed Mustafa’nın sünnetiyle kaimdir ve başkaca şeylerin lüzumu yoktur. 6) Şakiler her zaman hakettiği sonu yaşamış ve yaşayacaktır. 7) Bu hususlar asla müzakere edilemez.