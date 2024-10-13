Cumhur İttifakı'nda çatlak! Kurtulmuş’un 'Anayasa'nın 3. maddesi değişsin' çıkışına MHP’den tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​'un iki gün önce Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Yeni anayasa​ çalışmalarına değinen Kurtulmuş, Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değişebileceği sinyalini verdi.

Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesine değinen Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN ANKARA ÇIKIŞI

Kurtulmuş’un sarf ettiği sözlere birçok kişi tarafından art arda tepki gelirken, AKP’nin ittifak ortağı MHP cephesinden de dikkat çeken bir çıkış geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Anayasa’nın 3. maddesinde de yer alan Ankara'nın Başkent oluşuna dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

Mesajında Ankara’nın Başkent oluşunu kutlayan Karakaya, “Milli İrade'mizin tecelligahı, ’İstikal Mücadelemizin simgesi Ankara'mızın Başkent Oluşunun 101. yıl dönümünü yürekten kutluyorum!. Milli Mücadele döneminden önemli bilgileri hatırlatarak, “Bir kurtuluştur ANKARA... Bir diriliştir ANKARA... Bir sevdadır ANKARA... İLELEBET TEK BAŞKENTTİR ANKARA…” vurgusunda bulundu.

Kurtulmuş’un açıklaması sonrası konuşan Karakaya’nın ifade ettiği sözler, “Anayasa’nın değiştirilmesi konusu AKP ile MHP arasında çatlağa neden olur mu?” sorusunu akıllara getirdi.

ANAYASA'NIN 3. MADDESİ NE?

Kurtulmuş'un sözleri sonrası gündeme gelen Anayasa'nın 3. maddesi 4. madde ile korunma altına alınmış ve devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti tarif edilmişti. O maddesi ise şu şekilde:

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti maddesi.

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.