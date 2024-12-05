Cumhur İttifakı'nda çatlak: Mustafa Destici bu kez sözünü esirgemedi

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Destici, 10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın asgari ücret açıklamasına tepki gösterdi.

Komisyon öncesi asgari ücretliye yüzde 20-25 oranında zam yapılmasının konuşulduğunu hatırlatan Destici, "Enflasyonun yüzde 48-50 olduğu yerde 'asgari ücret yüzde 25 artsın' demek vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. BBP olarak asgari ücretin en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışındaki rakamlar haksızlık ve adaletsizlik olur” ifadelerini kullandı.

Emeklilerle ilgili kök maaş düzenlemesinde haksızlık yapıldığını da altını çizen savunan Destici, en düşük ücretin enflasyon farkıyla 20 bin liranın üzerine çıkması gerektiğini belirtti.