Cumhur İttifakı'nda deprem! AKP'nin MHP'den kurtuluş planı ortaya çıktı. İki gazeteci bu haberi yayımladı...

Parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın’ın imzalı haberine göre Erdoğan’ın adaylığı için Ankara’daki hukukçular tarafından dillendirilen bir senaryoyu gündeme taşıdı. Senaryoya göre 2017 referandumu iptal edilip, Erdoğan'ın görev süresi bitmediği için cumhurbaşkanlığına devam edeceği konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE GEÇİŞ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan Anayasa değişikliği, 2017 yılında halk oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda değişiklikler yüzde 51,41 oranla kabul edildi. Seçmenin yüzde 48,59'u ise "hayır" oyu kullandı.

İPTALİ İÇİN “MÜHÜRSÜZ OY” BAŞVURUSU

Bu referandumda bazı sandıklarda mühürsüz oy pusulası ve zarfların kullanıldığı tutanaklara geçirildi. YSK'ya yapılan itirazlar reddedildi ve mühürsüz oylar geçerli sayıldı. CHP'nin İstanbul İl Kurultayı ile ilgili 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı almasının ardından, "Seçimlerde mahkemelerin yetkisi yok. Eğer yetki varsa, bir mahkeme 2017 referandumunu da iptal edebilir" şeklinde görüşler dile getirildi. Bunun üzerine bazı partilerin hukukçuları, 2017 referandumunun iptali için mahkemelere başvurdu.

“AKP, MHP'DEN KURTULMUŞ OLACAK”

Nefes Gazetesi'nin parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın imzalı haberine göre; AKP kulislerinde geçen yıldan bu yana dolaşıma giren bir senaryo, yeniden gündeme taşınmaya başlandığı aktarıldı. Ankara’daki hukukçular tarafından dillendirilen senaryo Cumhur İttifakı’nı sarsacak. Senaryo ise şu şekilde;

“Bir mahkeme, 2017 referandumunu iptal edecek. Üst mahkemelere yapılan itirazlar da reddedilecek. Böylece ülke, 2017 öncesine, yani parlamenter sisteme dönecek. AKP, MHP'den kurtulmuş olacak. TBMM'de sayısal üstünlüğe sahip AKP, hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığını elinde tutacak. Erdoğan'ın görev süresi bitmediği için cumhurbaşkanlığına devam edecek. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ise 2007 referandumunda kabul edildiği için yürürlükte kalacak.”